Премия за риск резко выросла из-за новой эскалации

Эскалация конфликта между США и Ираном заставила инвесторов пересмотреть оценку рисков для стран Ближнего Востока, сообщает Bloomberg. По данным JPMorgan Chase & Co., средняя премия за риск суверенных облигаций региона выросла примерно на 20 базисных пунктов и достигла 402 базисных пунктов сверх доходности казначейских облигаций США.

Это самый высокий показатель с октября 2022 года. Аналитики отмечают, что нынешний рост после заявлений Трампа о прекращении перемирия стал самым быстрым с начала года с 2018 года.

Ранее инвесторы положительно оценивали перспективы региона благодаря масштабным экономическим проектам, в частности строительному буму в Дубае и программе Vision 2030 в Саудовской Аравии. Однако теперь главным фактором, определяющим инвестиционную привлекательность Ближнего Востока, стала геополитическая нестабильность.

Конфликт вокруг Ормузского пролива усиливает беспокойство

После того как президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня может быть сорван, боевые действия между США и Ираном вновь активизировались. Одним из ключевых рисков для мировых рынков стали атаки на суда, проходящие через Ормузский пролив, который является одним из важнейших маршрутов для экспорта нефти.

Руководитель направления стратегии развивающихся рынков и геополитики компании Tellimer Хаснайн Малик считает, что инвесторы были "слишком оптимистичны" после апрельских договоренностей о прекращении огня. По его словам, теперь рынки все больше учитывают риски того, что Иран фактически контролирует ситуацию в Ормузском проливе.

Эксперты также отмечают, что страны Ближнего Востока стали регионом с худшими результатами среди рынков долларовых облигаций развивающихся стран. Чтобы привлечь новых инвесторов, правительствам приходится предлагать значительно более высокую доходность, чем другим государствам из этой группы.