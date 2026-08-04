Українці рекордно збільшили інвестиції у військові облігації

Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що перебувають у власності фізичних осіб, станом на 3 серпня 2026 року досяг 159,3 мільярда гривень. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Це найвищий показник за всю історію внутрішнього ринку державних облігацій. Лише протягом липня українці збільшили свої вкладення більш ніж на 9,3 мільярда гривень, що стало найбільшим приростом серед усіх категорій інвесторів.

Загальний обсяг ОВДП в обігу наразі становить 2 трильйони гривень. Найбільшими власниками державних цінних паперів залишаються банки, портфель яких за місяць зріс із 916,3 мільярда гривень до 933 мільярдів гривень.

Серед інших власників ОВДП:

юридичні особи – 217,1 мільярда гривень;

Національний банк України – 655,8 мільярда гривень;

страхові компанії – 25,7 мільярда гривень;

нерезиденти – 18,6 мільярда гривень;

територіальні громади – 0,3 мільярда гривень.

Скільки коштів держава залучила через ОВДП і як їх купити

У липні Міністерство фінансів провело 13 аукціонів із розміщення ОВДП, завдяки яким до державного бюджету вдалося залучити понад 40,95 мільярда гривень в еквіваленті. Середньозважена дохідність розміщених паперів становила 12,84%.

Крім того, Мінфін успішно провів аукціон з обміну державних облігацій. Інвестори обміняли цінні папери з погашенням у серпні 2026 року на новий випуск із терміном погашення у грудні 2029 року. Загальний обсяг задоволених заявок сягнув 15 мільярдів гривень.

За підсумками січня – липня 2026 року держава залучила через ринок ОВДП 310,2 мільярда гривень, із яких 230 мільярдів гривень отримано завдяки первинним аукціонам, а ще 80,2 мільярда гривень – через аукціони обміну.

У Міністерстві фінансів наголошують, що під час повномасштабної війни внутрішній ринок ОВДП залишається одним із ключових джерел фінансування державного бюджету. Придбати військові облігації може кожен охочий через застосунок "Дія", банки, які працюють із державними цінними паперами, або ліцензованих брокерів. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 000 гривень, 1 000 доларів США або 1 000 євро.

Зверніть увагу, що військові облігації залишаються одним із найпопулярніших інструментів інвестування в Україні. Вони дозволяють не лише зберегти та примножити кошти, а й підтримати фінансування держави під час війни.