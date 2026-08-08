Як купити Bitcoin: покрокова інструкція

Купівля Bitcoin сьогодні стала значно простішою, ніж кілька років тому, повідомляє "Мінфін". Для цього достатньо зареєструватися на криптовалютній біржі або скористатися послугами ліцензованого брокера, який підтримує операції з цифровими активами.

Першим кроком є створення акаунта на обраній платформі. Більшість великих бірж вимагають пройти процедуру підтвердження особи (KYC), завантаживши документ, що посвідчує особу, та інколи підтвердження адреси проживання. Після успішної верифікації користувач може поповнити рахунок банківською карткою, банківським переказом або іншими доступними способами.

Далі потрібно знайти Bitcoin у списку доступних активів, вказати суму покупки та підтвердити операцію. При цьому не обов'язково купувати цілий Bitcoin – більшість платформ дозволяють придбати навіть невелику частину монети, що робить інвестиції доступними практично для будь-якого бюджету.

Після завершення операції Bitcoin зберігатиметься на рахунку біржі або брокера. Водночас багато інвесторів рекомендують переводити великі суми на власний криптогаманець, де користувач сам контролює доступ до своїх активів.

На що звернути увагу перед інвестуванням

Перед купівлею Bitcoin варто переконатися, що обрана платформа має хорошу репутацію, використовує сучасні механізми захисту даних та підтримує двофакторну автентифікацію. Це допоможе мінімізувати ризики втрати коштів через шахрайство або злам акаунта.

Також необхідно враховувати високу волатильність криптовалютного ринку. Вартість Bitcoin може суттєво змінюватися навіть протягом одного дня, тому експерти рекомендують інвестувати лише ті кошти, втрата яких не вплине критично на фінансовий стан.

Окрему увагу варто приділити комісіям. Біржі можуть стягувати плату за поповнення рахунку, купівлю, продаж або виведення криптовалюти. Перед здійсненням операції бажано ознайомитися з тарифами, щоб уникнути несподіваних витрат.

Насамкінець інвесторам радять диверсифікувати портфель і не вкладати всі заощадження лише в один актив. Попри популярність Bitcoin, будь-які інвестиції пов'язані з ризиком, тому рішення про купівлю варто ухвалювати після власного аналізу та оцінки фінансових можливостей.

До речі, Bitcoin залишається одним із найприбутковіших активів останнього десятиліття. Інвестори, які купили криптовалюту ще у 2016 році та не продали її під час численних обвалів, сьогодні могли б мати прибуток у десятки разів більший за початкові вкладення.