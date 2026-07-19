Військові облігації: як купити цінні папери та почати заробляти вже сьогодні

Військові облігації залишаються одним із найпопулярніших інструментів інвестування в Україні. Вони дозволяють не лише зберегти та примножити кошти, а й підтримати фінансування держави під час війни.

Як можна купити військові облігації

Військові облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) можуть придбати як фізичні, так і юридичні особи, розповідає "Мінфін". Випуск таких цінних паперів здійснює Міністерство фінансів України, а залучені кошти спрямовуються на фінансування потреб державного бюджету в умовах воєнного стану.

Найпоширенішими способами купівлі військових облігацій є банки, ліцензовані інвестиційні компанії та брокери. Крім того, придбати державні цінні папери можна через застосунок Дія, який дозволяє оформити інвестицію онлайн у кілька кроків через одного з партнерів сервісу.

Для купівлі інвестору необхідно:

пройти ідентифікацію;

відкрити рахунок у цінних паперах (якщо цього вимагає обраний посередник);

обрати випуск облігацій із бажаним строком погашення та прибутковістю;

переказати кошти й підтвердити операцію.

Після завершення угоди військові облігації зараховуються на рахунок у цінних паперах, а після закінчення строку їх дії власник отримує номінальну вартість та нарахований дохід.

На що звернути увагу перед інвестуванням

Перед купівлею військових облігацій варто порівняти умови різних банків і брокерів. Деякі фінансові установи можуть стягувати комісію за відкриття рахунку, проведення операції чи обслуговування, тоді як інші пропонують придбати ОВДП без додаткових витрат.

Також важливо враховувати строк обігу цінних паперів і валюту випуску. Військові облігації можуть бути номіновані у гривні, доларах США або євро, а їхня дохідність залежить від конкретного випуску. Інвестор може тримати облігації до погашення або продати їх раніше на вторинному ринку, якщо виникне така потреба.

Однією з ключових переваг військових облігацій є те, що дохід фізичних осіб від них не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. Завдяки цьому ОВДП залишаються одним із найпривабливіших інструментів для консервативного інвестування, поєднуючи фінансову вигоду із підтримкою держави.

Зверніть увагу, що ОВДП залишаються одним із найпопулярніших інструментів для збереження та примноження коштів в Україні. Купити державні облігації сьогодні можна навіть через мобільний застосунок, не відвідуючи банк чи брокерський офіс.