Як відбувається погашення ОВДП: коли інвестор отримує свої гроші

Погашення ОВДП – це момент, коли держава повертає власнику облігацій їхню номінальну вартість відповідно до умов конкретного випуску. Розбираємо, коли саме інвестор отримує кошти, що відбувається з купонним доходом і чи потрібно самостійно подавати якісь заяви.

Що відбувається з ОВДП у день погашення

ОВДП мають визначений строк обігу та дату погашення, які встановлюються під час випуску, повідомляють у Міністерстві фінансів України. Для стандартних облігацій погашення відбувається саме в кінці цього строку, а Мінфін забезпечує повернення коштів власникам цінних паперів.

Простіше кажучи, якщо інвестор придбав ОВДП номіналом 1 000 гривень і тримав її до погашення, держава має повернути 1 000 гривень номінальної вартості. При цьому фактична сума, яку інвестор витратив на купівлю облігації, могла бути іншою – наприклад, нижчою за номінал, якщо папір придбали з дисконтом на первинному або вторинному ринку.

Мінфін прямо зазначає, що номінальна вартість однієї гривневої ОВДП становить 1 000 гривень. Для валютних облігацій номінал визначається у відповідній іноземній валюті.

Окремо потрібно враховувати купонні виплати. Якщо йдеться про відсоткові ОВДП, інвестор протягом строку володіння облігацією може отримувати купонний дохід відповідно до умов конкретного випуску. Дати виплати купонів та дата погашення заздалегідь визначені умовами розміщення.

Наприклад, якщо людина придбала купонну ОВДП за 980 гривень, а її номінальна вартість становить 1 000 гривень, то під час погашення вона отримає 1 000 гривень. Якщо за період володіння папером були передбачені купонні виплати, вони сплачуються окремо відповідно до графіка.

Важливо, що інвестору не потрібно самостійно їхати до Мінфіну чи подавати заяву на повернення коштів. ОВДП існують в електронній формі, а операції з їхнім обслуговуванням, погашенням та виплатою доходу здійснюються через відповідну депозитарну інфраструктуру. НБУ виконує операції з обслуговування державного боргу, пов'язані, зокрема, з погашенням ОВДП та виплатою доходів за ними.

Як інвестор отримує гроші та що робити після погашення

Кошти за погашеними ОВДП надходять через фінансову інфраструктуру до установи, через яку інвестор придбав облігації. Тобто на практиці порядок зарахування коштів залежить від банку або брокера, який обслуговує інвестора.

Саме тому перед купівлею ОВДП варто перевірити не лише ставку та дату погашення, а й умови конкретного посередника: куди зараховуються виплати, як відображаються погашені папери та чи потрібно додатково подавати якісь розпорядження.

Після настання дати погашення самі ОВДП перестають бути активом інвестора. НБУ проводить відповідні депозитарні операції зі списання облігацій із рахунків депозитарних установ. Якщо дата погашення припадає на неробочий день, відповідна операція проводиться наступного робочого дня.

Водночас погашення не варто плутати з продажем ОВДП. Якщо гроші потрібні інвестору раніше, він у більшості випадків може продати облігації на вторинному ринку через ліцензованого торговця цінними паперами. Але тоді ціна продажу може відрізнятися від номінальної вартості, а отже фінансовий результат не обов'язково буде таким самим, як у разі утримання паперу до погашення.

Для окремих випусків існують інші механізми. Мінфін виділяє, зокрема, ОВДП із достроковим погашенням та амортизаційні облігації. У першому випадку дострокове пред'явлення можливе лише за умовами конкретного випуску, а для амортизаційних ОВДП погашення основної суми відбувається частинами за визначеним графіком.

Тому перед інвестуванням важливо подивитися саме на умови того випуску, який купується: номінал, дату погашення, графік купонних виплат, валюту, дохідність та тип погашення. Актуальні дані щодо ОВДП в обігу та їхніх дат погашення Мінфін регулярно публікує на своєму сайті.

Таким чином, для звичайної стандартної ОВДП механізм досить простий: інвестор тримає папір до встановленої дати, держава погашає облігацію за номінальною вартістю, а передбачені умовами купонні виплати здійснюються у відповідні дати. Після погашення кошти зараховуються через установу, яка обслуговує інвестора, і їх можна використати для нових інвестицій або інших потреб.