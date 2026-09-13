Что происходит с ОВГЗ в день погашения

ОВГЗ имеют определенный срок обращения и дату погашения, которые устанавливаются при выпуске, сообщают в Министерстве финансов Украины. Для стандартных облигаций погашение происходит именно в конце этого срока, а Минфин обеспечивает возврат средств владельцам ценных бумаг.

Проще говоря, если инвестор приобрел ОВГЗ номиналом 1 000 гривен и держал их до погашения, государство должно вернуть 1 000 гривен номинальной стоимости. При этом фактическая сумма, которую инвестор потратил на покупку облигации, могла быть иной – например, ниже номинала, если ценная бумага была приобретена с дисконтом на первичном или вторичном рынке.

Минфин прямо указывает, что номинальная стоимость одной гривневой ОВГЗ составляет 1 000 гривен. Для валютных облигаций номинал определяется в соответствующей иностранной валюте.

Отдельно необходимо учитывать купонные выплаты. Если речь идет о процентных ОВГЗ, инвестор в течение срока владения облигацией может получать купонный доход в соответствии с условиями конкретного выпуска. Даты выплаты купонов и дата погашения заранее определены условиями размещения.

Например, если человек приобрел купонную ОВГЗ за 980 гривен, а ее номинальная стоимость составляет 1 000 гривен, то при погашении он получит 1 000 гривен. Если за период владения ценной бумагой были предусмотрены купонные выплаты, они выплачиваются отдельно в соответствии с графиком.

Важно, что инвестору не нужно самостоятельно обращаться в Минфин или подавать заявление на возврат средств. ОВГЗ существуют в электронной форме, а операции по их обслуживанию, погашению и выплате дохода осуществляются через соответствующую депозитарную инфраструктуру. НБУ осуществляет операции по обслуживанию государственного долга, связанные, в частности, с погашением ОВГЗ и выплатой доходов по ним.

Как инвестор получает деньги и что делать после погашения

Средства по погашенным ОВГЗ поступают через финансовую инфраструктуру в учреждение, через которое инвестор приобрел облигации. То есть на практике порядок зачисления средств зависит от банка или брокера, обслуживающего инвестора.

Именно поэтому перед покупкой ОВГЗ стоит проверить не только ставку и дату погашения, но и условия конкретного посредника: куда зачисляются выплаты, как отражаются погашенные бумаги и нужно ли дополнительно подавать какие-либо распоряжения.

После наступления даты погашения сами ОВГЗ перестают быть активом инвестора. НБУ проводит соответствующие депозитарные операции по списанию облигаций со счетов депозитарных учреждений. Если дата погашения приходится на нерабочий день, соответствующая операция проводится на следующий рабочий день.

В то же время погашение не следует путать с продажей ОВГЗ. Если деньги нужны инвестору раньше, он в большинстве случаев может продать облигации на вторичном рынке через лицензированного торговца ценными бумагами. Но тогда цена продажи может отличаться от номинальной стоимости, а значит, финансовый результат не обязательно будет таким же, как в случае удержания бумаги до погашения.

Для отдельных выпусков существуют другие механизмы. Минфин выделяет, в частности, ОВГЗ с досрочным погашением и амортизационные облигации. В первом случае досрочное предъявление возможно только на условиях конкретного выпуска, а для амортизационных ОВГЗ погашение основной суммы происходит частями по установленному графику.

Поэтому перед инвестированием важно ознакомиться именно с условиями того выпуска, который приобретается: номинал, дата погашения, график купонных выплат, валюта, доходность и тип погашения. Актуальные данные о ОВДП в обращении и их датах погашения Минфин регулярно публикует на своем сайте.

Таким образом, для обычной стандартной ОВГЗ механизм достаточно прост: инвестор держит ценную бумагу до установленной даты, государство погашает облигацию по номинальной стоимости, а предусмотренные условиями купонные выплаты осуществляются в соответствующие даты. После погашения средства зачисляются через учреждение, обслуживающее инвестора, и их можно использовать для новых инвестиций или других нужд.