Найкращі платформи для торгівлі на біржі в Україні у 2026 році

Українці можуть отримувати доступ до міжнародних фондових ринків через низку онлайн-брокерів, які пропонують вебплатформи та мобільні застосунки для торгівлі. Серед ключових варіантів у 2026 році – Interactive Brokers, Freedom24 та інші міжнародні брокерські платформи, але перед вибором важливо перевірити комісії, регулювання та доступні інструменти.

Які платформи доступні українським інвесторам

Одним із найпомітніших варіантів для українців є Interactive Brokers. Брокер працює з клієнтами з України – країна є у переліку доступних територій для відкриття рахунків. Платформа дає доступ до великої кількості міжнародних ринків та фінансових інструментів, зокрема акцій, ETF, облігацій та інших активів.

Interactive Brokers також вирізняється широким набором торгових та аналітичних інструментів. У рейтингу BrokerChooser за 2026 рік платформа посіла перше місце серед торгових платформ, доступних в Україні, отримавши загальну оцінку 4,8 бала з 5. Аналітики окремо відзначили широкий вибір продуктів, низькі комісії та інструменти для дослідження ринку.

Ще один варіант – Freedom24, через який інвестори можуть працювати з різними біржовими інструментами та використовувати мобільну й вебверсію платформи. Сервіс також пропонує план регулярних інвестицій в ETF та інші цінні папери. При цьому сама платформа попереджає, що вартість інвестицій може змінюватися, а минула дохідність не гарантує майбутнього результату.

Для українського інвестора важливим є й питання поповнення та виведення коштів. Наприклад, Freedom24 дозволяє поповнювати рахунок банківським переказом або карткою; для банківського переказу брокер не стягує власну комісію, хоча додаткові витрати може встановлювати банк. За виведення коштів передбачена фіксована комісія, а гроші можна переказувати лише на власний банківський рахунок.

У рейтингу BrokerChooser серед доступних в Україні платформ також представлені MEXEM, IG та XTB. Вони відрізняються набором фінансових інструментів, торговими умовами, функціональністю мобільних і вебплатформ та рівнем комісій. Водночас доступність конкретного продукту може залежати від країни проживання клієнта та типу рахунку.

Як обрати платформу для торгівлі на біржі

Вибираючи платформу, не варто орієнтуватися виключно на популярність або рекламну обіцянку "нульової комісії". Насамперед потрібно з'ясувати, хто є юридичним брокером, у якій юрисдикції він працює, яким регулятором контролюється та які механізми захисту інвестора діють у разі проблем.

Для українців, які користуються міжнародними платформами, важливо також враховувати податкові зобов'язання в Україні. Окремо потрібно звертати увагу на валютні правила, способи переказу грошей на брокерський рахунок і можливість безперешкодно вивести кошти.

Другий критерій – комісії. Вони можуть стягуватися не лише за купівлю чи продаж акцій. Інвестор має перевірити тарифи на виведення коштів, конвертацію валют, зберігання активів, мінімальну комісію за операцію та інші можливі платежі.

Третій фактор – набір доступних активів. Якщо інвестор планує сформувати довгостроковий портфель, йому може бути достатньо акцій та ETF. Трейдеру, який працює з ширшим набором інструментів, можуть знадобитися облігації, опціони, ф'ючерси або інші активи.

Варто також перевірити, наскільки зручними є мобільний застосунок та вебверсія. За оцінкою BrokerChooser, саме Interactive Brokers, MEXEM, IG та XTB входять до числа платформ з високими оцінками функціональності для українських користувачів.

Окремо потрібно звертати увагу на регулювання. На українському фінансовому ринку діяльність учасників регулюється відповідними державними органами, а НБУ веде реєстри та здійснює нагляд за низкою небанківських фінансових установ. Тому перед переказом грошей варто перевірити юридичну особу та її статус у відповідних реєстрах.

Таким чином, універсальної "найкращої" платформи для всіх інвесторів немає. Interactive Brokers може бути цікавим варіантом для тих, кому потрібен широкий доступ до міжнародних ринків та професійні інструменти, тоді як інші платформи можуть бути зручнішими для інвесторів, які ставлять на перше місце простоту використання або конкретні інвестиційні продукти.

Перед відкриттям рахунку варто порівняти щонайменше чотири параметри: регулювання, комісії, доступні активи та умови поповнення/виведення коштів. А вже після цього обирати платформу відповідно до власної стратегії – довгострокового інвестування, формування портфеля ETF чи активної торгівлі.

Раніше ми писали, що український криптовалютний ринок остаточно трансформується з хаотичного середовища у фінансовий простір із чіткими правилами гри. На тлі затягування профільного закону та нових лімітів Нацбанку інвесторам доводиться адаптувати свої стратегії під актуальні реалії.