Купівля PayPal за 53 мільярди доларів скасовується: чому інвестори відмовилися від угоди

Цінні папери платіжної системи PayPal втратили 13% вартості на попередніх торгах через відмову потенційних покупців від угоди. Консорціум інвесторів на чолі зі Stripe відкликав пропозицію щодо викупу компанії за 53 мільярди доларів.

Чому зірвалася угода на десятки мільярдів

Інвестиційна компанія Advent International та платіжний сервіс Stripe відкликали свою пропозицію щодо поглинання американського фінтех-гіганта PayPal, повідомляє Reuters. Консорціум інвесторів пропонував викупити цінні папери за ціною 60,50 долара за штуку, що оцінювало весь бізнес у 53 мільярди доларів.

Після перших повідомлень про можливе поглинання вартість акцій зросла майже на 30%, проте рада директорів визнала таку суму заниженою.

Для порівняння, на піку пандемічного буму електронної комерції у 2021 році ринкова капіталізація PayPal сягала 360 мільярдів доларів. З того часу сервіс постійно втрачає позиції, адже покупці повернулися до традиційних Alignment-магазинів, а конкуренти в особі Apple та Google активно інтегрують власні платіжні рішення в смартфони.

План відновлення та реакція ринку

Аби переломити ситуацію, новий генеральний директор Енріке Лорес розпочав масштабну реструктуризацію бізнесу, скоротивши витрати та підвищивши прогноз прибутку на 2026 рік. Під час останнього звіту перед інвесторами очільник компанії утримався від коментарів щодо потенційного продажу, але запевнив у готовності розглядати будь-які вигідні пропозиції.

"З огляду на цей контекст, PayPal має переконливі аргументи про те, що 53 мільярди доларів не відображають повної цінності її платформи, бренду та бази користувачів", – говорить керівник напрямку ринків капіталу в Mergermarket Трой Хупер.

Експерт додав, що керівництву не обов'язково чекати завершення фінансового відновлення для вимоги вищої ціни, проте компанії все одно доведеться довести здатність до стабільного зростання.

До речі, американський ритейлер одягу Gap зафіксував стрибок своїх акцій на 15% після оголошення фінансових результатів та кадрових змін. Компанія перевищила прогнози аналітиків щодо прибутку й підвищила річний прогноз завдяки сильним продажам бренду Gap.