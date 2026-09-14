Глави AI-компаній закликали сповільнити розробки: акції техногігантів в Азії пішли донизу

Акції технологічних та напівпровідникових компаній в Азії зазнали відчутного падіння після заяв керівників провідних розробників штучного інтелекту про необхідність сповільнити темпи досліджень. Інвестори відреагували на попередження про ризики для людства та скасування виходу OpenAI на біржу цього року.

Хвиля зниження вдарила по азійських біржах

Як повідомляє видання Reuters, ринок зреагував на спільний сигнал від керівників ключових гравців сфери штучного інтелекту. Засновник Anthropic Даріо Амодеї закликав обмежити швидкість нарощування можливостей моделей через загрози їхнього зловживання, а Ілон Маск із xAI та Сем Альтман із OpenAI підтримали цю ініціативу.

Крім того, очільник OpenAI Сем Альтман заявив, що компанія відклала первинне розміщення акцій на біржі (IPO) через міркування безпеки. IPO – це перший вихід компанії на публічний ринок капіталу, який дозволяє будь-якому інвестору купувати її папери. Відтермінування цієї події вдарило по очікуваннях фінансових інституцій, які розраховували на швидкі прибутки від капіталізації розробника ChatGPT.

Найбільше подешевшали папери японського холдингу SoftBank, який є великим інвестором OpenAI – їхня вартість знизилася на 13,2%. Виробник мікросхем пам'яті Kioxia втратив 9,8%, а акції постачальника обладнання Tokyo Electron впали на 3,7%.

Не оминув тренд і світових виробників напівпровідників. У Тайвані акції Taiwan Semiconductor Manufacturing Company знизилися на 1,2%, а в Південній Кореї папери SK Hynix та Samsung Electronics втратили 5,3% і 3,7% відповідно.

Старший економіст Sony Financial Group Такаюкі Міядзіма зауважив, що тиск на акції сектора напівпровідників у Токіо став логічною реакцією на заяви про стримування технологічного прогресу. На настрій ринків додатково тисне невизначеність щодо ситуації на Близькому Сході.

Побоювання щодо безпеки та реакція владних кіл

Зростання занепокоєності пов'язане з нещодавнім звітом Anthropic про використання моделі Claude для кібератак, стеження та збройних розробок. Окрім того, зі скандалом звільнився дослідник компанії Джейкоб Коксон, заявивши про реальну загрозу технології для існування людства.

Влада США та Китаю планує провести двосторонні переговори щодо безпеки штучного інтелекту вже цього місяця. Водночас президент США Дональд Трамп критично оцінив заклики сповільнити розробки та запевнив, що країна збереже світове лідерство у цій галузі.

Для пересічних інвесторів та користувачів ця ситуація означає можливу переоцінку вартості технологічних фондів і тимчасову паузу у швидкому виході нових AI-продуктів. Коливання на ринку чіпів також можуть вплинути на ціни електроніки та прибутковість міжнародних інвестиційних портфелів.

Раніше ми писали, що ще на початку 2023 року акції NVIDIA коштували менш як 15 доларів з урахуванням наступного спліту, а у вересні 2026 року їхня ціна наблизилася до 228 доларів. За цей час компанія перетворилася на світового лідера за капіталізацією, яка сягнула приблизно 5,5 трильйона доларів, значною мірою завдяки буму штучного інтелекту.