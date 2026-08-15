Чи можна купити ОВДП через Дію

Так, у Дії можна придбати військові облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), йдеться на сайті Дії. Водночас важливо розуміти, що сама Дія не продає цінні папери: застосунок є платформою, через яку користувач обирає облігацію та фінансового партнера – банк або ліцензованого брокера.

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Військові ОВДП є одним із інструментів, за допомогою яких держава залучає кошти до бюджету для фінансування потреб країни та оборони. Мінфін регулярно здійснює розміщення таких облігацій, а частина випусків стає доступною для придбання через Дію.

У застосунку можна побачити доступні випуски, які мають власні назви на честь українських міст і територій. Наприклад, у квітні 2026 року в Дії з'явився випуск «Білогірськ» із номінальною дохідністю 15,15% річних і погашенням у липні 2027 року.

Водночас перелік доступних облігацій та їхні умови можуть змінюватися, тому перед купівлею варто перевіряти актуальні параметри конкретного випуску.

Як купити військові облігації в Дії

Процес придбання ОВДП через застосунок складається з кількох кроків. За офіційною інструкцією Дії, спочатку потрібно оновити застосунок та авторизуватися, після чого на головному екрані відкрити розділ «Військові облігації».

Далі необхідно:

Обрати конкретну облігацію.

Вибрати банк або іншого партнера, через якого відбуватиметься купівля.

Вказати кількість облігацій.

Надіслати заявку партнеру.

Підписати документи та оплатити покупку.

Після оформлення придбані облігації мають з'явитися в застосунку. Дія зазначає, що це може відбутися протягом трьох робочих днів.

Важливо також враховувати можливі комісії. Наприклад, з квітня 2026 року для купівлі військових облігацій через Укргазбанк у Дії встановлена комісія 0,2%. Тому перед підтвердженням операції варто перевірити актуальні тарифи обраного партнера.

При цьому не варто плутати купівлю ОВДП у Дії з безпосереднім придбанням облігацій на аукціоні Мінфіну. Для участі в аукціонах фізичні особи можуть діяти через банки – первинних дилерів або інших визначених посередників.

Отже, купити військові ОВДП через Дію у 2026 році можна. Перевага такого способу – простота оформлення: користувач обирає доступний випуск і партнера без необхідності самостійно проходити складну процедуру роботи з ринком цінних паперів.