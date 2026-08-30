Що потрібно зробити перед купівлею ОВДП

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) – це державні цінні папери, емітентом яких є Міністерство фінансів України, йдеться на порталі Мінфіну. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 000 гривень, 1 000 доларів або 1 000 євро залежно від валюти випуску.

Для придбання ОВДП через брокера насамперед потрібно обрати компанію, яка має відповідну ліцензію та працює з фізичними особами. Міністерство фінансів публікує перелік банків-первинних дилерів і ліцензованих брокерів, через яких громадяни можуть інвестувати у військові облігації.

Далі інвестору необхідно укласти з брокером договір на брокерське обслуговування. За правилами НКЦПФР, предметом такого договору є надання торговцем послуг щодо купівлі, продажу та інших операцій із цінними паперами для клієнта.

На практиці реєстрація у брокера може відбуватися дистанційно. Клієнт проходить ідентифікацію та верифікацію, після чого відкриває необхідні рахунки для проведення операцій із цінними паперами та переказує кошти для інвестування.

Після цього варто визначитися, які саме ОВДП купувати. Облігації відрізняються за валютою, строком до погашення та дохідністю. Актуальні випуски та їхні характеристики можна перевірити у довіднику ОВДП Національного банку України.

Як відбувається купівля ОВДП через брокера

Коли рахунок відкритий і кошти зараховані, інвестор подає брокеру доручення на придбання обраної кількості облігацій. Далі брокер проводить операцію на умовах, передбачених договором і заявкою клієнта.

Важливо враховувати, що 1 000 гривень – це номінальна вартість однієї ОВДП, але фактична ціна придбання може відрізнятися залежно від конкретного випуску та умов операції. Також перед купівлею варто перевірити комісію брокера, депозитарні платежі та інші можливі витрати.

Після завершення операції придбані облігації обліковуються на рахунку в цінних паперах інвестора. Далі власник може тримати їх до погашення або, залежно від умов та наявності попиту, продати на вторинному ринку.

Якщо ОВДП тримати до погашення, держава здійснює виплати відповідно до умов конкретного випуску. Дохідність залежить від виду облігації, ціни купівлі, строку інвестування та інших характеристик паперу.

Для новачка алгоритм можна звести до кількох кроків:

Обрати ліцензованого брокера або банк, який працює з ОВДП.

Пройти реєстрацію, ідентифікацію та верифікацію.

Укласти договір на брокерське обслуговування та відкрити необхідні рахунки.

Поповнити рахунок на суму інвестиції.

Обрати випуск ОВДП за валютою, строком і дохідністю.

Подати заявку на купівлю потрібної кількості облігацій.

Отримати виплати за умовами випуску після погашення паперів або продати їх раніше, якщо це передбачено можливостями ринку.

Водночас брокер не гарантує прибутковість інвестиції та не замінює фінансового радника. Перед купівлею варто уважно ознайомитися з умовами конкретного випуску, тарифами посередника та строком, на який доведеться розмістити кошти.

Популярність ОВДП серед українців останніми роками суттєво зросла. За даними НКЦПФР, станом на кінець жовтня 2025 року фізичні особи володіли державними облігаціями на понад 107 мільярдів гривень.

Таким чином, придбання ОВДП через брокера фактично зводиться до вибору посередника, відкриття необхідних рахунків, переказу коштів та подання заявки на купівлю. Для інвестора головне – перевірити ліцензію брокера, усі комісії та характеристики обраних облігацій перед проведенням операції.

Початківцю не обов'язково одразу купувати акції чи ризикувати заощадженнями заради високого прибутку. У 2026 році в Україні є кілька зрозумілих інструментів, з яких можна почати формувати власний інвестиційний портфель.