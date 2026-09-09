Перші інвестиції без складних схем: як українцям купити облігації

Облігації можуть стати одним із найпростіших способів зробити перші кроки у світі інвестицій без необхідності купувати акції чи нерухомість. Для українців одним із найдоступніших варіантів є державні та військові облігації, придбати які можна через банки, брокерів або застосунок Дія.

Що потрібно знати перед першою купівлею облігацій

Облігація – це фактично цінний папір, за яким інвестор позичає гроші емітенту на визначений строк, пишуть на сайті "Дії". Натомість після завершення цього строку він отримує вкладену суму та передбачений умовами випуску дохід.

В Україні для початківців особливо доступними є облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Їх випускає держава, а кошти від розміщення спрямовуються на фінансування державного бюджету. Окремий різновид ОВДП – військові облігації, кошти від яких використовуються, зокрема, для потреб оборони.

Перевага державних облігацій полягає в тому, що інвестору не потрібно самостійно шукати бізнес, який генеруватиме прибуток. Водночас це не означає, що будь-яка облігація автоматично є вигідною: перед купівлею потрібно подивитися на дохідність, строк до погашення, валюту та ціну придбання.

Ще один важливий момент – номінальна вартість і фактична ціна купівлі можуть відрізнятися. Тому варто орієнтуватися не лише на відсоткову ставку, а на кінцеву суму, яку інвестор витратить, і виплату, яку отримає після погашення.

Для початківця також важливо визначитися зі строком. Якщо гроші можуть знадобитися найближчим часом, не варто вкладати всю суму в довгострокові папери. Натомість кошти, які інвестор готовий не використовувати певний період, можна розподілити між облігаціями з різними датами погашення.

Важливо й те, що дохід від державних облігацій для фізичних осіб має податкові переваги. Дія зазначає, що відсотковий дохід та інвестиційний прибуток від державних облігацій не включаються до оподатковуваного доходу.

Як купити облігації: покрокова інструкція

Найпростіший спосіб для людини, яка лише починає інвестувати в державні папери, – скористатися Дією. У застосунку можна вибрати військову облігацію, партнера, через якого відбуватиметься купівля, та кількість паперів.

Алгоритм виглядає так:

Відкрити застосунок Дія.

Перейти до розділу "Військові облігації".

Вибрати конкретний випуск.

Обрати банк або брокера – партнера сервісу.

Вказати кількість облігацій.

Підписати необхідні документи.

Оплатити покупку.

Після цього придбані облігації мають з'явитися в застосунку протягом кількох робочих днів. Для оформлення потрібні, зокрема, документ, що посвідчує особу, податковий номер та відповідна банківська картка.

Водночас Дія сама не продає облігації. Застосунок фактично спрощує доступ до пропозицій банків та ліцензованих брокерів, через яких і здійснюється операція.

Сума входу залежить від конкретного випуску. Наприклад, у червні 2026 року в Дії була доступна військова облігація "Алупка" вартістю від 1 025,5 гривні та з дохідністю від 16,25% річних. Водночас умови різних випусків відрізняються, тому перед придбанням потрібно перевіряти актуальну ціну, ставку та дату виплати.

Інвестору також не обов'язково вкладати всі кошти в один випуск. Наприклад, умовні 30 тисяч гривень можна розподілити між кількома облігаціями з різними строками погашення. Такий підхід дозволяє поступово повертати вкладені кошти та знову інвестувати їх або використовувати за потреби.

Якщо ж людина хоче купувати не лише державні, а й корпоративні або іноземні облігації, варто окремо вивчити пропозиції ліцензованих брокерів та їхні комісії. У цьому випадку важливо розуміти, хто є емітентом паперів, у якій валюті вони номіновані, коли виплачують дохід і які ризики пов'язані з конкретним випуском.

Для першої інвестиції головне – не гнатися за максимальною ставкою. Вищий потенційний дохід може супроводжуватися більшими ризиками, а вартість і умови різних облігацій можуть суттєво відрізнятися.

Тому базова стратегія для новачка може бути простою: визначити суму, яку можна інвестувати без шкоди для власної фінансової подушки, обрати зрозумілий державний інструмент, перевірити строк та дохідність і лише після цього здійснювати покупку.