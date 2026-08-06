Українські виробники дронів зацікавили ОАЕ: готуються нові інвестиції

Об'єднані Арабські Емірати розглядають можливість інвестувати в українських виробників безпілотників. Ініціатива покликана зміцнити оборонний потенціал ОАЕ та підтримати розвиток компаній, які мають унікальний бойовий досвід.

ОАЕ готують новий інвестиційний механізм для оборонної галузі

Об'єднані Арабські Емірати можуть стати новими інвесторами українського оборонного сектору. Як повідомляє Bloomberg, в Абу-Дабі обговорюють створення спеціального інвестиційного інструменту, який фінансуватиме компанії оборонної галузі в різних країнах світу.

Серед потенційних отримувачів інвестицій називають українських і турецьких виробників безпілотників. Очікується, що новий механізм допоможе ОАЕ диверсифікувати джерела постачання оборонної продукції та посилити власні військові можливості.

Інвестиції можуть бути спрямовані як на розширення виробництва, так і на створення нових виробничих потужностей.

Чому українські виробники зацікавили інвесторів

За даними Bloomberg, українські компанії розглядають як перспективних партнерів завдяки їхньому практичному досвіду ведення сучасної війни та швидкому розвитку технологій безпілотних систем.

Додатковим фактором є вже наявна співпраця України з країнами Перської затоки в оборонній сфері, зокрема щодо протидії безпілотникам. Це, на думку видання, також підвищує інтерес потенційних інвесторів до українських розробників.

Водночас проєкт поки що перебуває на початковому етапі. Остаточна структура інвестиційного фонду, обсяги фінансування та механізм реалізації ще не затверджені, однак сама поява такої ініціативи свідчить про зростання міжнародної уваги до українського оборонно-промислового комплексу.