Nvidia купує платформу Hugging Face за 13 мільярдів доларів: що це змінить в ШІ

Американський технологічний гігант Nvidia оголосив про купівлю популярної платформи для розробників штучного інтелекту Hugging Face за 12,93 мільярда доларів. Ця угода стане однією з найбільших у історії компанії та має зміцнити її позиції на ринку відкритих моделей штучного інтелекту.

Покупка на тлі розробки власних процесорів клієнтами

Як повідомляє видання Reuters, за умовами угоди інвестори Hugging Face отримають близько 11,9 мільярда доларів, а ще до 1 мільярда доларів буде спрямовано на програму утримання працівників у формі акцій. Співпраця дозволить чиповому глобусу отримати прямий доступ до майданчика, де мільйони розробників створюють, тестують та діляться інструментами штучного інтелекту.

Купівля майданчика є стратегічним кроком для Nvidia на тлі того, що її найбільші клієнти, серед яких Meta, OpenAI та Microsoft, активно розробляють власні мікросхеми, щоб зменшити залежність від дорогих процесорів компанії. Розвиток екосистеми відкритого коду допоможе підтримувати високий попит на обчислювальні потужності виробника.

Водночас ринок відкритих моделей стрімко зростає через високу вартість впровадження закритих технологій. Компанії шукають доступніші альтернативи для автоматизації процесів та програмування, що робить майданчики для спільної роботи розробників ключовою інфраструктурою всієї галузі.

"Hugging Face залишиться відкритою платформою для всієї екосистеми штучного інтелекту", – говорить Дженсен Хуанг, виконавчий директор Nvidia.

Він підкреслив, що для використання сервісу не буде обов'язковим використання виключно чипів його компанії.

Що відомо про платформу Hugging Face

Стартап із штаб-квартирою у Нью-Йорку заснували у 2016 році французькі підприємці Клеман Деланг, Жюльєн Шомон та Тома Вольф. Окрім розміщення моделей штучного інтелекту, сервіс надає набори даних, програмні бібліотеки та хмарні послуги для бізнесу.

Раніше стартап залучав інвестиції від таких гігантів, як Intel, Advanced Micro Devices та Amazon. Тепер компанія стане ключовою частиною стратегії Nvidia щодо підтримки відкритого штучного інтелекту.

Раніше стало відомо, що штучний інтелект може отримати новий потужний фінансовий імпульс після масштабної угоди Nvidia з найбільшими інвестиційними компаніями. Компанія планує за допомогою шести фінансових гігантів залучити понад 500 мільярдів доларів приватного капіталу для розвитку AI-інфраструктури.