Nvidia показала інвесторам, що AI-бум триває

За підсумками торгів у четвер акції Nvidia зросли на 8,7% – це стало найбільшим одноденним зростанням компанії з квітня 2025 року, повідомляє Bloomberg. У результаті її ринкова капіталізація збільшилася приблизно на 442 мільярди доларів, що стало другим найбільшим одноденним приростом капіталізації серед усіх компаній в історії.

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Для порівняння, рекорд зараз належить Microsoft. Менш ніж місяць тому компанія додала близько 450 мільярдів ринкової вартості після публікації дуже сильних фінансових результатів.

Nvidia залишається найдорожчою компанією світу: її капіталізація становить близько 5,5 трильйона доларів. Через такий масштаб навіть рух котирувань на кілька відсотків означає зміну вартості бізнесу на десятки або навіть сотні мільярдів доларів.

Головною причиною стрибка став прогноз Nvidia щодо майбутніх доходів. Компанія очікує, що наступного фінансового року її виручка зросте приблизно на 70%, тоді як аналітики в середньому прогнозували збільшення приблизно на 45%.

Такий прогноз фактично продемонстрував, що попит на обчислювальні потужності для штучного інтелекту залишається надзвичайно високим. Ба більше, Nvidia дала зрозуміти, що її прогноз може бути навіть стриманим через обмежені виробничі можливості.

Попит на чипи Nvidia перевищує можливості виробництва

Інвестори особливо позитивно сприйняли сигнал про те, що Nvidia стикається не з нестачею клієнтів, а з обмеженнями пропозиції. Тобто компанія потенційно могла б продавати ще більше своїх продуктів, якби мала можливість задовольнити весь наявний попит.

Bloomberg Intelligence назвала прогноз Nvidia "приголомшливим" і зазначила, що він потенційно передбачає понад 100 мільярдів доларів додаткової виручки порівняно з поточними оцінками аналітиків. У JPMorgan своєю чергою вважають, що прогноз компанії може бути консервативним саме через обмежені виробничі потужності.

Це особливо важливий сигнал для інвесторів, які останнім часом побоювалися, що масштабні вкладення технологічних компаній у штучний інтелект можуть не виправдати себе. Nvidia фактично показала протилежне: попит на її чипи залишається настільки високим, що головним обмеженням для подальшого зростання може бути саме можливість виробництва.

Втім, історія Nvidia демонструє не лише силу AI-ринку, а й надзвичайну волатильність акцій компанії. Вона вже встановлювала рекорд найбільшого одноденного приросту капіталізації, додавши близько 440 мільярдів доларів після оголошення Дональдом Трампом 90-денної паузи у введенні тарифів у квітні 2025 року.

Водночас Nvidia належить і протилежний рекорд – найбільше одноденне падіння ринкової вартості в історії. Під час розпродажу на тлі побоювань щодо китайської AI-моделі DeepSeek компанія за одну торгову сесію втратила майже 600 мільярдів доларів капіталізації.

Тому нинішній стрибок на 442 мільярди доларів – це не просто чергове зростання акцій технологічного гіганта. Він свідчить про те, наскільки сильно фінансові ринки залежать від очікувань щодо штучного інтелекту: один прогноз Nvidia здатен за лічені години змінити оцінку компанії на суму, більшу за вартість більшості представників індексу S&P 500.

До речі, технологічний сектор світового фондового ринку пішов угору завдяки оптимістичним прогнозам компанії Nvidia щодо зростання виручки. Це допомогло втримати світові індекси від падіння на тлі політичної невизначеності в Європі та очікування рішень ФРС США щодо відсоткових ставок.