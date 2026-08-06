Українські інвестори отримали доступ до нових ETF

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку дозволила обіг в Україні ще п'яти іноземних біржових інвестиційних фондів (ETF). Вони зареєстровані у Німеччині та Ірландії.

Як повідомили у НКЦПФР, рішення створює правові підстави для українських депозитарних установ і ліцензованих торговців цінними паперами обліковувати ці фонди та пропонувати їх своїм клієнтам відповідно до вимог законодавства.

Заяви щодо допуску всіх п'яти ETF подало ПрАТ "Альтера Фінанс", яке має відповідну ліцензію Комісії на провадження депозитарної діяльності.

Водночас наразі жоден із нових фондів ще не обліковується у системі Центрального депозитарію цінних паперів України. При цьому вони можуть зберігатися на рахунку Національного депозитарію України, відкритому в міжнародній депозитарно-кліринговій установі Clearstream Banking Luxembourg.

Що означає це рішення для інвесторів

Усі п'ять фондів належать до категорії UCITS ETF, яка працює за єдиними правилами Європейського Союзу. Такі інвестиційні фонди передбачають низку механізмів захисту інвесторів, зокрема обмеження концентрації вкладень в одного емітента, можливість продати пай у будь-який момент та зберігання активів у незалежному банку-депозитарії.

У НКЦПФР також наголосили, що жоден із емітентів нових ETF не перебуває під українськими санкціями. Водночас регулятор застерігає: інвестування у біржові фонди не гарантує прибутку, адже дохідність залежить від ситуації на фінансових ринках, а також від комісій брокера і самого фонду.

У Комісії вважають, що розширення списку допущених іноземних цінних паперів допоможе українським інвесторам диверсифікувати свої вкладення та стане ще одним кроком до інтеграції українського ринку капіталу з європейською фінансовою інфраструктурою.