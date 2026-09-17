Nike на межі вильоту з Dow Jones: чому спортивний гігант втрачає позиції на Wall Street

Компанія Nike ризикує втратити місце в найпрестижнішому біржовому індексі США Dow Jones після рішення про її вилучення з S&P 100. Це сталося на тлі падіння ринкової вартості спортивного гіганта на 80% через послаблення продажів та тиск конкурентів.

Чому Nike опинився під загрозою виключення з Dow Jones

Як повідомляє агентство Reuters, компанія S&P Dow Jones Indices вже ухвалила рішення вилучити акції Nike з індексу S&P 100 перед початком торгів 21 вересня. Спортивний бренд перебував у цьому списку найважливіших корпорацій США протягом 18 років.

Експерти пояснюють це рішення тривалою кризою в компанії, чия ринкова вартість скоротилася на 80% за останні п'ять років. Головними причинами падіння стали сповільнення продажів, брак новаторських продуктів і жорстка конкуренція з боку нових брендів.

Тепер інвестори побоюються, що вилучення з S&P 100 є лише першим кроком, і компанія незабаром втратить місце в Dow Jones Industrial Average. Це найстаріший та найпрестижніший біржовий індекс США, який відображає стан 30 найбільших американських компаній.

З моменту приєднання до індексу у 2013 році акції Nike зросли лише на 5%, тоді як ширший ринок за показником S&P 500 виріс у понад чотири рази. Поточна ціна акцій компанії становить близько 36 доларів, що робить її найменшим учасником у розрахунку індексу з часткою лише 0,4%.

Якщо подивитися на історичні прецеденти, компанія дійсно є першим кандидатом на вилучення,

– Джош Бішофф, партнер та головний трейдер TimesSquare Capital Management.

Як ухвалюють рішення про зміну складників індексу

На відміну від інших біржових індикаторів, Dow Jones оцінює компанії виключно за ціною однієї акції, а не за загальною капіталізацією. Аналіз останніх десяти змін у списку свідчить, що щонайменше половина вилучених компаній мала найнижчу ціну акцій на момент виходу.

Для порівняння, найдорожча акція в індексі – папери банківського гіганта Goldman Sachs – коштує близько 968 доларів, що майже у 27 разів перевищує ціну Nike. Спеціальний комітет постійно стежить за такими дисбалансами та може ухвалити рішення про заміну в будь-який момент.

Я б описав шанси на вилучення Nike протягом наступного року як дуже високі, хоча чіткого автоматичного порогу тут немає,

– Шей Болур, головний ринковий стратег Futurum Equities.

Спроби розвороту бізнесу та ситуація в компанії

Останньою великою зміною в індексі було червневе вилучення телекомунікаційної компанії Verizon на користь Alphabet через надто низьку вартість паперів Verizon. Телеком-гігант залишив список після 22 років перебування.

Щоб зупинити падіння, у 2024 році до керма Nike повернувся новий генеральний директор Елліотт Гілл. На зустрічі з інвесторами він визнав, що компанія працює в складних макроекономічних умовах, де покупці суттєво скорочують витрати.

Nike поза кількома своїми ключовими франшизами просто втратив колишню привабливість для споживачів,

– Дрейк Макфарлейн, аналітик M Science.

До речі, нещодавно ми писали, що американський фондовий ринок продемонстрував рекордне заспокоєння за два місяці до проміжних виборів у США, хоча аналітики попереджають про його високу вразливість до будь-яких економічних шоків. За даними експертів, інвестори практично ігнорують ризики, хоча історично осінь перед виборами супроводжується відчутною турбулентністю.