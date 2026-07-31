Як купити банківське золото в Україні

Банківське золото – це дорогоцінний метал високої проби (зазвичай 999,9), який продається у вигляді сертифікованих злитків різної ваги. В Україні, розповідає "Мінфін", придбати такі злитки можна в банках, які здійснюють операції з банківськими металами, а також у фінансових установах, що мають відповідну ліцензію.

Під час купівлі варто звернути увагу на кілька важливих моментів. Насамперед необхідно перевірити сертифікат виробника, пробу металу та цілісність заводського пакування. Пошкодження упаковки або самого злитка може суттєво знизити його викупну вартість.

Інвестори також повинні враховувати різницю між ціною купівлі та продажу (спред). Саме через неї вкладення в банківське золото зазвичай розраховане на довгострокову перспективу. Якщо продавати метал невдовзі після придбання, існує ризик отримати меншу суму через широкий спред.

Які переваги та ризики має банківське золото

Головною перевагою банківського золота є його здатність зберігати вартість під час інфляції, економічних криз або геополітичної нестабільності. Саме тому золото часто використовують як інструмент диверсифікації інвестиційного портфеля поряд із цінними паперами чи депозитами.

Водночас такий актив не приносить регулярного доходу у вигляді дивідендів або відсотків. Прибуток інвестора залежить виключно від зростання ринкової ціни золота. Крім того, власнику необхідно подбати про безпечне зберігання злитків, наприклад у банківській комірці або надійному домашньому сейфі.

Фінансові експерти рекомендують не вкладати всі заощадження лише в дорогоцінні метали. Банківське золото доцільно розглядати як один із елементів диверсифікованого інвестиційного портфеля, який допомагає зменшити ризики під час нестабільності на фінансових ринках.