Куди в Україні вкласти гроші для пасивного доходу: найкращі варіанти

Пасивний дохід можна створити навіть без мільйонного капіталу, якщо правильно підібрати інструмент під власну суму, строк і готовність до ризику. В Україні для цього можна розглядати державні облігації, банківські депозити, нерухомість та інші активи.

ОВДП і депозити: як отримувати дохід без купівлі нерухомості

Одним із найпростіших варіантів для українців, які хочуть отримувати дохід від своїх заощаджень, є облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), повідомляє Міністерство фінансів України. Їх випускає держава, а придбати такі цінні папери можна через банки, брокерів та, зокрема, застосунок "Дія".

Мінфін зазначає, що військові облігації доступні громадянам, бізнесу та іноземним інвесторам. ОВДП можуть бути цікавими саме для пасивного доходу, адже інвестору не потрібно самостійно управляти бізнесом або нерухомістю. Дохід формується відповідно до умов конкретного випуску, а після погашення інвестор отримує номінальну вартість облігації.

Середньозважена дохідність гривневих ОВДП у січні 2026 року становила 16,47% річних. Водночас дохідність різних випусків відрізняється, тому перед купівлею необхідно перевіряти актуальні умови конкретного аукціону.

Ще один варіант – банківський депозит. Він простіший для людини, яка раніше не інвестувала, адже достатньо обрати банк, суму та строк розміщення коштів. Водночас при оцінці такого варіанту потрібно враховувати не лише заявлену процентну ставку, а й оподаткування доходу.

НБУ зазначає, що дохід фізичної особи від депозиту оподатковується за ставкою 23% – 18% ПДФО та 5% військового збору. Тому, наприклад, депозит із номінальною ставкою 15% річних не означає отримання 15% чистого доходу після сплати податків.

Станом на літо 2026 року НБУ також фіксував зростання вкладень населення у строкові гривневі депозити. За даними регулятора, з початку року їхній обсяг зріс майже на 10%, що свідчить про збереження інтересу українців до цього інструменту.

Тому ОВДП і депозити можна розглядати як базову частину стратегії для людини, яка хоче отримувати відносно передбачуваний дохід і не готова до високої волатильності фондового ринку.

Нерухомість та інші активи: як диверсифікувати пасивний дохід

Традиційний спосіб створення пасивного доходу – інвестиції в нерухомість. Власник може придбати квартиру, комерційне приміщення або інший об'єкт і здавати його в оренду.

Перевага такої моделі полягає в тому, що інвестор отримує регулярний грошовий потік, а сама нерухомість залишається активом, який потенційно може дорожчати з часом. Водночас стартовий капітал тут значно більший, ніж для ОВДП або депозиту.

Крім ціни самої нерухомості, потрібно врахувати витрати на ремонт, меблі, техніку, податки, утримання об'єкта та можливі періоди простою без орендаря. Через це дохідність квартири потрібно рахувати за чистим прибутком, а не просто за сумою щомісячної орендної плати.

Для прикладу, якщо квартира коштує 2 мільйони гривень і здається за 15 тисяч гривень на місяць, номінальний річний дохід становитиме 180 тисяч гривень, або 9% від вартості житла. Але після ремонту, простою, обслуговування та податків фактична дохідність буде нижчою.

Окремо можна розглядати інвестиції у фондовий ринок – зокрема акції та ETF. Їхня головна перевага для невеликого інвестора полягає в тому, що не потрібно купувати цілу квартиру чи інший дорогий актив. Водночас котирування акцій можуть суттєво коливатися, а тому цей варіант більше підходить для довгострокової стратегії.

При цьому не варто вкладати всі заощадження в один інструмент. Наприклад, частину коштів можна тримати у більш консервативних активах, а іншу – спрямувати на інструменти з вищим потенціалом доходності.

У 2026 році ключова ставка НБУ становить 15,5% після рішення регулятора від 30 липня. Висока вартість грошей впливає на дохідність банківських продуктів та фінансового ринку, тому умови за депозитами й іншими інструментами можуть змінюватися.

Таким чином, універсального варіанту, куди варто вкласти всі гроші для пасивного доходу, немає. ОВДП можуть підійти для відносно передбачуваного доходу, депозити – для простоти та доступності, нерухомість – для формування довгострокового активу з орендним потоком, а акції та ETF – для потенційного зростання капіталу на довшій дистанції.

Перед інвестуванням варто визначити суму, яку ви готові вкласти, строк, протягом якого гроші не знадобляться, і максимальну втрату, яку готові витримати. Саме від цього має залежати структура портфеля, а не обіцянка найвищого відсотка.

До речі, нерухомість може стати джерелом регулярного доходу, якщо правильно підібрати об'єкт, модель його використання та врахувати всі витрати. В Україні власники можуть заробляти на довгостроковій або подобовій оренді, однак потенційний прибуток варто рахувати вже після податків, ремонту та періодів простою.