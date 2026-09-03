ОВГЗ и депозиты: как получать доход без покупки недвижимости

Одним из самых простых вариантов для украинцев, желающих получать доход от своих сбережений, являются облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщает Министерство финансов Украины. Их выпускает государство, а приобрести такие ценные бумаги можно через банки, брокеров и, в частности, приложение "Дия".

Минфин отмечает, что военные облигации доступны гражданам, бизнесу и иностранным инвесторам. ОВГЗ могут быть интересны именно для получения пассивного дохода, ведь инвестору не нужно самостоятельно управлять бизнесом или недвижимостью. Доход формируется в соответствии с условиями конкретного выпуска, а после погашения инвестор получает номинальную стоимость облигации.

Средневзвешенная доходность гривневых ОВГЗ в январе 2026 года составляла 16,47% годовых. В то же время доходность разных выпусков различается, поэтому перед покупкой необходимо проверять актуальные условия конкретного аукциона.

Еще один вариант – банковский депозит. Он проще для человека, который ранее не инвестировал, ведь достаточно выбрать банк, сумму и срок размещения средств. В то же время при оценке такого варианта нужно учитывать не только заявленную процентную ставку, но и налогообложение дохода.

НБУ отмечает, что доход физического лица от депозита облагается налогом по ставке 23% – 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Поэтому, например, депозит с номинальной ставкой 15% годовых не означает получения 15% чистого дохода после уплаты налогов.

По состоянию на лето 2026 года НБУ также фиксировал рост вложений населения в срочные гривневые депозиты. По данным регулятора, с начала года их объем вырос почти на 10%, что свидетельствует о сохранении интереса украинцев к этому инструменту.

Поэтому ОВГЗ и депозиты можно рассматривать как базовую часть стратегии для человека, который хочет получать относительно предсказуемый доход и не готов к высокой волатильности фондового рынка.

Недвижимость и другие активы: как диверсифицировать пассивный доход

Традиционный способ получения пассивного дохода – инвестиции в недвижимость. Владелец может приобрести квартиру, коммерческое помещение или другой объект и сдавать его в аренду.

Преимущество такой модели заключается в том, что инвестор получает регулярный денежный поток, а сама недвижимость остается активом, который потенциально может дорожать со временем. В то же время стартовый капитал здесь значительно больше, чем для ОВГЗ или депозита.

Помимо стоимости самой недвижимости, необходимо учесть расходы на ремонт, мебель, технику, налоги, содержание объекта и возможные периоды простоя без арендатора. Поэтому доходность квартиры нужно рассчитывать по чистой прибыли, а не просто по сумме ежемесячной арендной платы.

Например, если квартира стоит 2 миллиона гривен и сдается за 15 тысяч гривен в месяц, номинальный годовой доход составит 180 тысяч гривен, или 9% от стоимости жилья. Но после учета затрат на ремонт, простои, обслуживание и налоги фактическая доходность будет ниже.

Отдельно можно рассматривать инвестиции в фондовый рынок – в частности, акции и ETF. Их главное преимущество для небольшого инвестора заключается в том, что не нужно покупать целую квартиру или другой дорогостоящий актив. В то же время котировки акций могут существенно колебаться, поэтому этот вариант больше подходит для долгосрочной стратегии.

При этом не стоит вкладывать все сбережения в один инструмент. Например, часть средств можно держать в более консервативных активах, а другую – направить на инструменты с более высоким потенциалом доходности.

В 2026 году ключевая ставка НБУ составляет 15,5% после решения регулятора от 30 июля. Высокая стоимость денег влияет на доходность банковских продуктов и финансового рынка, поэтому условия по депозитам и другим инструментам могут меняться.

Таким образом, универсального варианта, куда стоит вложить все деньги для получения пассивного дохода, нет. ОВГЗ могут подойти для относительно предсказуемого дохода, депозиты – для простоты и доступности, недвижимость – для формирования долгосрочного актива с арендным потоком, а акции и ETF – для потенциального роста капитала в долгосрочной перспективе.

Перед инвестированием стоит определить сумму, которую вы готовы вложить, срок, в течение которого деньги не понадобятся, и максимальную потерю, которую готовы выдержать. Именно от этого должна зависеть структура портфеля, а не обещание самой высокой процентной ставки.

Кстати, недвижимость может стать источником регулярного дохода, если правильно подобрать объект, модель его использования и учесть все расходы. В Украине владельцы могут зарабатывать на долгосрочной или посуточной аренде, однако потенциальную прибыль следует рассчитывать уже после уплаты налогов, ремонта и учета периодов простоя.