Попит б’є рекорди: китайські інвестори кинулися скуповувати американські акції

Китайські інвестори різко наростили попит на іноземні активи після того, як місцеві регулятори збільшили квоти на закордонні інвестиції. Найбільше їх приваблюють американські акції.

Що спровокувало попит

Наприкінці минулого місяця валютний регулятор КНР розширив ліміт за програмою кваліфікованих інвесторів (QDII) на 6,8 мільярда доларів, довівши його до рекордних 183 мільярдів доларів, пише Reuters.

Це миттєво вивільнило відкладений попит на тлі низької дохідності всередині країни та спроб Пекіна обмежити виведення капіталу.

Ажіотаж виявився настільки потужним, що вже 9 вересня денний ліміт на надходження до фонду QDII, який відстежує американський індекс Nasdaq 100, підвищили з 10 до 5 000 юанів.

Проте вже наступного дня компанія Wanjia Asset Management різко обрізала приплив коштів до 100 юанів на день для одного фізичного інвестора.

Це означає, що приплив коштів був вибуховим, тому керуючій компанії довелося обмежити підписки,

– пояснив керівник досліджень консалтингової компанії Z-Ben Advisors Іван Ши.

Схожа ситуація спіткала й інші фонди. China Universal Asset Management та TruValue Asset Management також були змушені спочатку послабити, а потім різко закрутити гайки для своїх фондів, орієнтованих на світові ринки мікросхем та технологій.

Особливо великий інтерес китайські інвестори проявляють саме до американських технологічних акцій.

Чому економіка Китаю втрачає довіру

Інтерес до іноземних активів яскраво підкреслює проблеми Пекіна зі стримуванням відтоку капіталу.

Довіра до китайської економіки залишається слабкою, адже дохідність 10-річних державних облігацій Китаю більш як на 3% нижча, ніж у казначейських паперів США.

Водночас американський фондовий ринок цього року показав двозначне зростання.

Попит китайців на глобальний розподіл активів стає дедалі більшим,

– зазначив керуючий фондом Yuanzi Investment Management Сюй Цзе.

За його словами, інвесторам необхідно диверсифікувати ризики та брати участь у зростанні світових ринків, де США залишаються головним напрямком із часткою близько 150 мільярдів доларів.

Нагадаємо, китайські інвестори вже не вперше проявляють значний інтерес до американських активів. Так, китайський капітал міг потрапляти в американські компанії через офшорні структури, зокрема під час купівлі акцій SpaceX.