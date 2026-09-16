Что вызвало рост спроса

В конце прошлого месяца валютный регулятор КНР расширил лимит по программе квалифицированных инвесторов (QDII) на 6,8 миллиарда долларов, доведя его до рекордных 183 миллиардов долларов, пишет Reuters.

Это мгновенно высвободило отложенный спрос на фоне низкой доходности внутри страны и попыток Пекина ограничить отток капитала.

Ажиотаж оказался настолько мощным, что уже 9 сентября дневной лимит на поступления в фонд QDII, отслеживающий американский индекс Nasdaq 100, повысили с 10 до 5 000 юаней.

Однако уже на следующий день компания Wanjia Asset Management резко ограничила приток средств до 100 юаней в день на одного физического инвестора.

Это означает, что приток средств был взрывным, поэтому управляющей компании пришлось ограничить подписки,

– пояснил руководитель отдела исследований консалтинговой компании Z-Ben Advisors Иван Ши.

Подобная ситуация затронула и другие фонды. China Universal Asset Management и TruValue Asset Management также были вынуждены сначала ослабить, а затем резко закрутить гайки для своих фондов, ориентированных на мировые рынки микросхем и технологий.

Особенно большой интерес китайские инвесторы проявляют именно к американским технологическим акциям.

Почему экономика Китая теряет доверие

Интерес к иностранным активам ярко подчеркивает проблемы Пекина со сдерживанием оттока капитала.

Доверие к китайской экономике остается слабым, ведь доходность 10-летних государственных облигаций Китая более чем на 3% ниже, чем у казначейских бумаг США.

В то же время американский фондовый рынок в этом году показал двузначный рост.

Спрос китайцев на глобальное распределение активов становится все больше,

– отметил управляющий фондом Yuanzi Investment Management Сюй Цзе.

По его словам, инвесторам необходимо диверсифицировать риски и участвовать в росте мировых рынков, где США остаются основным направлением с долей около 150 миллиардов долларов.

Напомним, что китайские инвесторы уже не впервые проявляют значительный интерес к американским активам. Так, китайский капитал мог поступать в американские компании через офшорные структуры, в частности при покупке акций SpaceX.