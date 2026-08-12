Акції Сінгапуру можуть злетіти на 22%: JPMorgan назвав фаворитів

JPMorgan Chase підвищив прогноз для акцій Сінгапуру, очікуючи подальшого зростання місцевого фондового ринку. Аналітики банку вважають, що індекс Straits Times Index може додати ще 22% протягом наступних 12 місяців.

JPMorgan підвищив прогноз для акцій Сінгапуру

Аналітики JPMorgan Chase підвищили оцінку перспектив фондового ринку Сінгапуру, повідомляє Bloomberg. Це відбулося на тлі стійкого економічного зростання країни та скорочення розриву в оцінці місцевих компаній порівняно з розвиненими ринками.

За оптимістичним сценарієм Straits Times Index (STI) протягом наступних 12 місяців може піднятися до 7 000 пунктів. Це приблизно на 22% вище за рівень закриття торгів у вівторок.

У JPMorgan вважають, що сприятливе поєднання економічних умов і надалі підтримуватиме зростання прибутків компаній. Додатковими факторами для припливу коштів на місцевий фондовий ринок мають стати високі дохідності, стабільний сінгапурський долар та Equity Market Development Programme.

Сінгапурські акції вже демонструють потужну динаміку. Від початку 2026 року STI зріс більш ніж на 23%, випередивши фондовий індекс Гонконгу.

Попит на активи Сінгапуру також підтримували геополітичні ризики. На тлі нестабільності інвестори розглядають фінансовий центр як своєрідну "тиху гавань", а волатильність, пов'язана зі стрімким розвитком штучного інтелекту, додатково впливає на рух капіталу.

Водночас у серпні уряд Сінгапуру вкотре покращив прогноз економічного зростання країни на 2026 рік. Бум штучного інтелекту стимулює торгівлю та промислове виробництво, компенсуючи негативний вплив бойових дій на Близькому Сході.

Які акції JPMorgan вважає найперспективнішими

JPMorgan уже переглядав свої очікування щодо сінгапурського ринку. У січні банк підвищив базовий прогноз для STI до 6 000 пунктів, а відтоді індекс зріс приблизно на 16%.

Попри те що оцінки місцевих компаній уже вийшли за межі середніх історичних значень, аналітики JPMorgan вважають, що цей рівень може зберегтися. На їхню думку, STI поступово переоцінюється ближче до показників інших розвинених ринків завдяки високій дохідності активів і стабільній валюті.

Серед головних фаворитів банку – DBS Group Holdings, Singapore Exchange, Keppel та UOL Group. Саме ці компанії JPMorgan виділяє серед інших представників сінгапурського фондового ринку.

Водночас позитивний прогноз не означає відсутності ризиків. Геополітична напруженість на Близькому Сході може й надалі впливати на глобальні фінансові ринки, а високі оцінки сінгапурських акцій підвищують чутливість інвесторів до можливого погіршення економічних перспектив.

Проте JPMorgan очікує, що сильні фундаментальні показники Сінгапуру, стабільність національної валюти та високі доходності активів допоможуть місцевому ринку продовжити висхідний рух. За сприятливого сценарію це може відкрити для інвесторів потенціал зростання STI до 7 000 пунктів упродовж року.