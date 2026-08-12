JPMorgan повысил прогноз по акциям Сингапура

Аналитики JPMorgan Chase повысили оценку перспектив фондового рынка Сингапура, сообщает Bloomberg. Это произошло на фоне устойчивого экономического роста страны и сокращения разрыва в оценке местных компаний по сравнению с развитыми рынками.

По оптимистичному сценарию индекс Straits Times Index (STI) в течение следующих 12 месяцев может подняться до 7 000 пунктов. Это примерно на 22% выше уровня закрытия торгов во вторник.

В JPMorgan считают, что благоприятное сочетание экономических условий и в дальнейшем будет поддерживать рост прибыли компаний. Дополнительными факторами для притока средств на местный фондовый рынок должны стать высокая доходность, стабильный сингапурский доллар и программа развития фондового рынка (Equity Market Development Programme).

Сингапурские акции уже демонстрируют мощную динамику. С начала 2026 года STI вырос более чем на 23%, опередив фондовый индекс Гонконга.

Спрос на активы Сингапура также поддерживали геополитические риски. На фоне нестабильности инвесторы рассматривают финансовый центр как своеобразную "тихую гавань", а волатильность, связанная с стремительным развитием искусственного интеллекта, дополнительно влияет на движение капитала.

В то же время в августе правительство Сингапура в очередной раз улучшило прогноз экономического роста страны на 2026 год. Бум искусственного интеллекта стимулирует торговлю и промышленное производство, компенсируя негативное влияние боевых действий на Ближнем Востоке.

Какие акции JPMorgan считает наиболее перспективными

JPMorgan уже пересмотрел свои ожидания в отношении сингапурского рынка. В январе банк повысил базовый прогноз для STI до 6 000 пунктов, и с тех пор индекс вырос примерно на 16%.

Несмотря на то что оценки местных компаний уже вышли за пределы средних исторических значений, аналитики JPMorgan считают, что этот уровень может сохраниться. По их мнению, STI постепенно переоценивается в сторону показателей других развитых рынков благодаря высокой доходности активов и стабильной валюте.

Среди главных фаворитов банка – DBS Group Holdings, Singapore Exchange, Keppel и UOL Group. Именно эти компании JPMorgan выделяет среди других представителей сингапурского фондового рынка.

В то же время положительный прогноз не означает отсутствия рисков. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке может и в дальнейшем оказывать влияние на глобальные финансовые рынки, а высокие оценки сингапурских акций повышают чувствительность инвесторов к возможному ухудшению экономических перспектив.

Однако JPMorgan ожидает, что сильные фундаментальные показатели Сингапура, стабильность национальной валюты и высокая доходность активов помогут местному рынку продолжить восходящее движение. При благоприятном сценарии это может открыть для инвесторов потенциал роста STI до 7 000 пунктов в течение года.