S&P 500 може злетіти до 8 000 пунктів: JP Morgan підвищив прогноз

Американський фондовий ринок отримав черговий позитивний сигнал від великого інвестиційного банку: J.P. Morgan підвищив свій прогноз щодо індексу S&P 500. Аналітики очікують, що до кінця 2026 року індекс може досягти позначки 8 000 пунктів на тлі сильних корпоративних прибутків та буму інвестицій у штучний інтелект.

J.P. Morgan підвищив прогноз для S&P 500

J.P. Morgan підняв цільовий показник S&P 500 на кінець 2026 року з 7 800 до 8 000 пунктів, повідомляє Reuters. Нова оцінка передбачає потенційне зростання приблизно на 3,1% порівняно з рівнем закриття торгів 7 серпня, коли індекс становив 7 757,64 пункту.

Таким чином, J.P. Morgan приєднався до дедалі більшої кількості брокерських компаній, які очікують, що S&P 500 досягне 8 000 пунктів до кінця року. Щонайменше сім брокерів уже мають аналогічний прогноз.

Однією з головних причин оптимізму є високі прибутки американських компаній. Серед 436 компаній індексу S&P 500, які оприлюднили результати за другий квартал до 7 серпня, 85,1% перевищили очікування аналітиків. Для порівняння, довгострокове середнє значення з 1994 року становить близько 68%.

У J.P. Morgan також підвищили прогноз щодо прибутку компаній з індексу. Очікується, що прибуток на акцію S&P 500 у 2026 році становитиме 365 доларів проти попереднього прогнозу в 350 доларів. На 2027 рік оцінку підняли з 390 до 420 доларів.

Штучний інтелект може стати головним драйвером

Важливим фактором для американського фондового ринку залишаються масштабні інвестиції технологічних гігантів у штучний інтелект. У J.P. Morgan зазначили, що вже у другому кварталі стали помітніші переваги цих вкладень, зокрема у Alphabet, Amazon та Microsoft.

Сильне зростання хмарних сервісів, збільшення обсягів замовлень та краща прогнозованість грошових потоків допомагають інвесторам менше хвилюватися щодо окупності величезних витрат на AI-інфраструктуру.

За оцінкою J.P. Morgan, збільшення інвестицій у штучний інтелект може підтримати зростання хмарного бізнесу. Це, своєю чергою, здатне сприяти збільшенню виручки технологічних компаній та підтримувати весь фондовий ринок.

Водночас банк не ігнорує ризики. Цільовий коефіцієнт оцінки S&P 500 залишили приблизно на рівні 20 прогнозних прибутків. Серед факторів, які можуть стримувати зростання, аналітики назвали високі процентні ставки, геополітичні ризики та значний обсяг нових випусків акцій і боргових інструментів.

Попри це, сам S&P 500 уже додав 13,3% від початку 2026 року. Оптимізм навколо штучного інтелекту залишається одним із головних чинників цього зростання, хоча ситуація на нафтовому ринку та геополітична невизначеність продовжують створювати додаткові ризики для інвесторів.

До речі, акції AMD різко впали після публікації квартального прогнозу, хоча компанія перевершила очікування аналітиків щодо майбутньої виручки. Інвестори розраховували на ще сильніші результати на тлі буму штучного інтелекту, тому реакція ринку виявилася негативною.