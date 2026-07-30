Чому Apple опинилася на межі банкрутства

У 1997 році Apple переживала надзвичайно складний період, компанія втрачала частку ринку, накопичувала збитки, а її грошові резерви стрімко скорочувалися, розповідає CNBC. За оцінками аналітиків того часу, без залучення додаткового фінансування виробник комп'ютерів міг не пережити наступний рік.

Ситуацію ускладнювала жорстка конкуренція з Microsoft, яка домінувала на ринку персональних комп'ютерів завдяки операційній системі Windows. Повернення Стіва Джобса до Apple лише розпочало процес масштабної реорганізації, однак компанії терміново були потрібні гроші та підтримка інвесторів.

Саме тоді сталося те, чого майже ніхто не очікував. Під час конференції Macworld Boston у серпні 1997 року генеральний директор Microsoft Білл Гейтс оголосив про інвестицію в Apple у розмірі 150 мільйонів доларів. Кошти були вкладені у привілейовані акції без права голосу, які Microsoft зобов'язалася утримувати щонайменше три роки.

Чому Microsoft вирішила допомогти конкуренту

Інвестиція була лише частиною масштабнішої угоди між двома компаніями. Microsoft погодилася продовжити розробку пакета Microsoft Office для комп'ютерів Mac щонайменше протягом наступних п'яти років. Також сторони врегулювали багаторічні судові суперечки щодо патентів і технологій.

Для Microsoft ця угода мала стратегічне значення. По-перше, компанія уникала ризику звинувачень у монополізації ринку, адже збереження Apple означало наявність сильного конкурента. По-друге, Microsoft отримувала прибуток від продажу Office користувачам Mac і зберігала присутність на платформі Apple.

Для Apple ж ця угода стала переломним моментом. Інвестиція зміцнила довіру інвесторів до компанії, стабілізувала її фінансовий стан і дала час для реалізації нової стратегії Стіва Джобса. Уже через кілька років Apple представила iMac, а згодом — iPod, iPhone та інші продукти, які повністю змінили технологічний ринок. Саме тому інвестицію Microsoft у 1997 році багато експертів називають однією з найважливіших угод в історії Кремнієвої долини.