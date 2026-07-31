Як брати Вінклвосси інвестували в Bitcoin

Після гучного судового конфлікту із Марком Цукербергом через створення Facebook брати Кемерон і Тайлер Вінклвосси у 2008 році отримали мирову угоду на суму близько 65 мільйонів доларів, розповідає The New York Times. Частину цих коштів вони вирішили спрямувати у ще маловідомий тоді Bitcoin.

У 2013 році брати придбали приблизно 120 тисяч біткоїнів за ціною близько 120 доларів за монету. Загальний обсяг інвестицій оцінювався приблизно у 11 мільйонів доларів. На той момент багато інвесторів вважали криптовалюту надто ризиковим активом, однак Вінклвосси були переконані, що Bitcoin може стати цифровим аналогом золота.

Вже наприкінці 2013 року, коли курс Bitcoin перевищив 1 000 доларів, вартість їхнього портфеля зросла в кілька разів. Попри різкі падіння ринку у наступні роки, брати не продали основну частину своїх активів.

Чому їхня стратегія стала успішною

Головною особливістю стратегії Вінклвоссів став довгостроковий підхід. Вони не намагалися заробляти на короткострокових коливаннях курсу, а розглядали Bitcoin як інвестицію на роки. Саме завдяки такій стратегії вони пережили кілька масштабних обвалів крипторинку та дочекалися нових історичних максимумів вартості монети.

Окрім інвестування, брати активно розвивали криптовалютну інфраструктуру. У 2014 році вони заснували криптобіржу Gemini, яка стала однією з найбільших регульованих платформ для торгівлі цифровими активами у США. Це дозволило їм не лише збільшити власний капітал, а й побудувати прибутковий бізнес навколо криптовалютного ринку.

Історія братів Вінклвоссів показує, що великі прибутки часто отримують ті інвестори, які готові вкладати кошти в перспективні активи ще до того, як вони стають популярними. Водночас такі інвестиції супроводжуються високими ризиками, тому потребують ретельного аналізу та готовності до значної волатильності.