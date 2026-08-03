Чому Баффет зробив ставку саме на Coca-Cola

У 1988 році компанія Berkshire Hathaway, яку очолює Воррен Баффет, придбала близько 7% акцій Coca-Cola приблизно за 1 мільярд доларів, йдеться на The Motley Fool. На той момент цей крок здивував багатьох інвесторів, адже виробник безалкогольних напоїв уже не демонстрував стрімкого зростання, а конкуренція на ринку лише посилювалася.

Втім, Баффет дивився не на короткострокові коливання. Він вважав, що Coca-Cola має практично неперевершені конкурентні переваги. Компанія володіла одним із найвідоміших брендів у світі, продавала продукцію більш ніж у 200 країнах та мала потужну систему дистрибуції, яку конкурентам було надзвичайно складно повторити.

Ще одним важливим фактором була передбачуваність бізнесу. Попит на продукцію Coca-Cola залишався стабільним незалежно від економічних циклів, а сама компанія регулярно збільшувала прибуток і виплачувала дивіденди. Саме такі підприємства Баффет називає бізнесами з "економічним ровом" (economic moat) – компаніями, які мають довгострокову конкурентну перевагу.

Як ця інвестиція принесла десятки мільярдів доларів

Стратегія Баффета повністю виправдала себе. Berkshire Hathaway не лише зберегла пакет акцій Coca-Cola, а й десятиліттями отримувала дедалі більші дивідендні виплати. Якщо спочатку інвестиція становила близько 1 мільярда доларів, то згодом ринкова вартість цього пакета зросла більш ніж до 25–30 мільярдів доларів (залежно від ринкової ціни акцій), а щорічні дивіденди почали приносити сотні мільйонів доларів.

Сам Баффет неодноразово наголошував, що успіх забезпечило не вміння вчасно купити чи продати акції, а терпіння. Його відома фраза – "Наш улюблений період володіння – назавжди" – якнайкраще пояснює підхід до інвестицій у Coca-Cola.

Історія цієї компанії стала одним із найяскравіших прикладів довгострокового інвестування. Вона демонструє, що сильний бренд, зрозуміла бізнес-модель, глобальна присутність та здатність стабільно генерувати прибуток можуть приносити значно більшу дохідність, ніж постійні спроби заробити на короткострокових коливаннях ринку.

До речі, Воррен Баффет став одним із найуспішніших інвесторів світу, але вирішальну роль у його підході до інвестування відіграв Чарлі Мангер. Саме він переконав майбутнього мільярдера відмовитися від старої стратегії та зробити ставку на якісний бізнес.