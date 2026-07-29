Ринок захитався: чому інвестори раптом почали продавати акції виробників чипів

Світові фондові ринки опинилися під тиском через масштабний розпродаж акцій виробників чипів. Інвестори дедалі більше сумніваються, що мільярдні витрати на розвиток штучного інтелекту швидко окупляться, а нове загострення на Близькому Сході лише посилило нервозність.

Чому інвестори розпродають акції виробників чипів

Азійські фондові ринки другий день поспіль завершують торги зі зниженням через масштабний розпродаж акцій компаній напівпровідникової галузі, повідомляє Bloomberg. Інвестори переглядають свої очікування щодо прибутковості багатомільярдних вкладень у розвиток штучного інтелекту.

Одним із головних каталізаторів падіння стали результати південнокорейської SK Hynix. Попри зростання квартального прибутку на 557%, показники компанії не виправдали надзвичайно високих очікувань ринку, через що її акції впали на 10%. Папери Samsung Electronics, яка має незабаром оприлюднити фінансову звітність, також подешевшали більш ніж на 6%.

На тлі цього індекс MSCI Asia Pacific знизився приблизно на 1%, а технологічний Nasdaq 100 продовжив серію втрат. Аналітики зазначають, що інвестори почали переводити капітал із технологічного сектору в більш захисні активи та компанії фінансової, енергетичної й споживчої галузей.

Що ще тисне на світові ринки

Додатковим фактором занепокоєння стало нове загострення ситуації на Близькому Сході. Після повідомлень про нові бойові дії та ризики для судноплавства через Ормузьку протоку ціни на нафту Brent зросли більш ніж на 3%, перевищивши 87 доларів за барель.

Подорожчання енергоносіїв посилило побоювання щодо нового витка інфляції саме напередодні рішення Федеральної резервної системи США щодо процентних ставок. Хоча більшість учасників ринку очікує збереження ставки без змін, інвестори не виключають несподіваного посилення монетарної політики.

Експерти також звертають увагу, що дедалі більше сумнівів викликають рекордні витрати технологічних компаній на розвиток штучного інтелекту. Наприклад, SK Hynix планує цього року інвестувати понад 31 мільярд доларів, тоді як Alphabet збільшила прогноз капітальних витрат до 205 мільярдів доларів. Якщо ці вкладення не забезпечать очікуваного зростання прибутків, тиск на акції технологічного сектору може зберігатися й надалі.

Тим часом азійські акції виробників напівпровідників різко впали після того, як інвестори почали сумніватися в подальшому бумі штучного інтелекту. Додатковий тиск на ринок посилили побоювання щодо конкуренції з боку Китаю та фінансування масштабних ШІ-проєктів.