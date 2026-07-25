Чому Рональд Уейн продав свою частку в Apple
У 1976 році Рональд Уейн разом зі Стівом Джобсом та Стівом Возняком заснував компанію Apple, розповідає YahooFinance. На відміну від своїх партнерів, він мав значно більший життєвий і бізнесовий досвід та отримав 10% акцій новоствореної компанії.
Втім, лише через кілька тижнів після заснування Apple Уейн вирішив вийти з бізнесу. Він продав свою частку всього за 800 доларів, а пізніше отримав ще близько 1 500 доларів за остаточну відмову від будь-яких майбутніх претензій на компанію.
Головною причиною такого рішення стали фінансові ризики. На той момент Apple була невеликим стартапом, а Уейн побоювався, що у разі невдачі кредитори можуть звернутися до його особистого майна. На відміну від молодих Джобса та Возняка, він уже мав активи й не хотів ризикувати власним фінансовим становищем.
Скільки могла б коштувати ця частка сьогодні
Рішення Рональда Уейна увійшло в історію як один із найбільших інвестиційних прорахунків усіх часів. За поточної ринкової капіталізації Apple, яка перевищує 3 трильйони доларів, його 10-відсоткова частка коштувала б понад 300 мільярдів доларів. Це зробило б Уейна одним із найбагатших людей світу.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Водночас сам співзасновник Apple неодноразово заявляв, що не шкодує про своє рішення. За його словами, на той момент він діяв раціонально, адже не міг передбачити, що невелика компанія з виробництва комп'ютерів перетвориться на світового технологічного гіганта.
Історія Рональда Уейна стала одним із найвідоміших прикладів того, наскільки важливими для інвесторів є терпіння та довгострокове бачення. Водночас вона демонструє, що оцінити потенціал молодої компанії на ранньому етапі розвитку надзвичайно складно, а рішення, які здаються логічними сьогодні, через десятиліття можуть виглядати як одна з найдорожчих помилок в історії фінансових ринків.