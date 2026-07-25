Чому Рональд Уейн продав свою частку в Apple

У 1976 році Рональд Уейн разом зі Стівом Джобсом та Стівом Возняком заснував компанію Apple, розповідає YahooFinance. На відміну від своїх партнерів, він мав значно більший життєвий і бізнесовий досвід та отримав 10% акцій новоствореної компанії.

Втім, лише через кілька тижнів після заснування Apple Уейн вирішив вийти з бізнесу. Він продав свою частку всього за 800 доларів, а пізніше отримав ще близько 1 500 доларів за остаточну відмову від будь-яких майбутніх претензій на компанію.

Головною причиною такого рішення стали фінансові ризики. На той момент Apple була невеликим стартапом, а Уейн побоювався, що у разі невдачі кредитори можуть звернутися до його особистого майна. На відміну від молодих Джобса та Возняка, він уже мав активи й не хотів ризикувати власним фінансовим становищем.

Скільки могла б коштувати ця частка сьогодні

Рішення Рональда Уейна увійшло в історію як один із найбільших інвестиційних прорахунків усіх часів. За поточної ринкової капіталізації Apple, яка перевищує 3 трильйони доларів, його 10-відсоткова частка коштувала б понад 300 мільярдів доларів. Це зробило б Уейна одним із найбагатших людей світу.

Водночас сам співзасновник Apple неодноразово заявляв, що не шкодує про своє рішення. За його словами, на той момент він діяв раціонально, адже не міг передбачити, що невелика компанія з виробництва комп'ютерів перетвориться на світового технологічного гіганта.

Історія Рональда Уейна стала одним із найвідоміших прикладів того, наскільки важливими для інвесторів є терпіння та довгострокове бачення. Водночас вона демонструє, що оцінити потенціал молодої компанії на ранньому етапі розвитку надзвичайно складно, а рішення, які здаються логічними сьогодні, через десятиліття можуть виглядати як одна з найдорожчих помилок в історії фінансових ринків.