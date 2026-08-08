Баффет десятиліттями уникає золота: ось у чому головна причина

Воррен Баффет вважається одним із найуспішніших інвесторів в історії, але золото ніколи не було його фаворитом. Навіть під час рекордного зростання цін на дорогоцінний метал він продовжує робити ставку на зовсім інші активи.

Чому Воррен Баффет не вважає золото хорошою інвестицією

Американський мільярдер та голова Berkshire Hathaway Воррен Баффет неодноразово пояснював, що не бачить золото привабливим активом для довгострокових інвестицій, розповідає Forbes. На його думку, головний недолік дорогоцінного металу полягає в тому, що він не створює нової вартості.

Баффет наголошує, що золото не приносить прибутку, не виплачує дивідендів і не генерує грошового потоку. Єдиний спосіб заробити на ньому – продати дорожче іншому покупцеві в майбутньому. Саме тому інвестор віддає перевагу так званим продуктивним активам, які створюють додану вартість.

У своєму листі до акціонерів Berkshire Hathaway за 2011 рік Баффет навів відомий приклад. Він порівняв вартість усього світового запасу золота з альтернативною інвестицією: за ті самі гроші можна було б придбати всі сільськогосподарські угіддя США та кілька найбільших компаній світу, які щороку генерують величезні прибутки. На його думку, саме такі активи здатні примножувати капітал у довгостроковій перспективі.

Чи означає це, що Баффет повністю відкидає золото

Попри свою критику золота, Баффет не заперечує, що дорогоцінний метал може дорожчати в окремі періоди. Зокрема, під час високої інфляції, геополітичної нестабільності чи фінансових криз інвестори часто використовують золото як захисний актив, що підтримує його ціну.

Водночас філософія Баффета залишається незмінною: основу інвестиційного портфеля повинні становити активи, які регулярно генерують прибуток. Саме тому Berkshire Hathaway десятиліттями інвестує у великі компанії, серед яких Coca-Cola, Apple, American Express та інші бізнеси зі стійкими конкурентними перевагами.

Єдиним винятком стала короткострокова інвестиція Berkshire Hathaway у золотодобувну компанію Barrick Gold у 2020 році. Втім, це була не ставка на сам метал, а вкладення в компанію, яка заробляє на його видобутку. Уже через кілька місяців Berkshire майже повністю вийшла з цієї інвестиції, що лише підтвердило незмінність підходу Баффета.