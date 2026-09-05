Війна стримує інвестиції, але водночас формує нові точки зростання

Повномасштабна війна залишається головним фактором ризику для інвесторів в Україні. Обстріли енергетичної та транспортної інфраструктури, дефіцит робочої сили, логістичні проблеми й невизначеність щодо тривалості бойових дій безпосередньо впливають на рішення бізнесу вкладати кошти, йдеться у прогнозі ЄБРР.

Водночас українська економіка демонструє стійкість. За прогнозом Європейського банку реконструкції та розвитку, реальний ВВП України у 2026 році може зрости на 2,2%, а у 2027 році темпи зростання можуть прискоритися до 4%, якщо бойові дії припиняться і розпочнеться масштабна відбудова.

При цьому міжнародна підтримка залишається одним із ключових факторів макроекономічної стабільності. EBRD зазначає, що для України вже забезпечене значне зовнішнє фінансування, яке допомагає покривати нагальні потреби держави та підтримувати економіку.

Окремим драйвером майбутнього інвестиційного ринку є відбудова України. За оновленою спільною оцінкою уряду України, Світового банку, Єврокомісії та ООН, потреби країни у відновленні та реконструкції станом на кінець 2025 року оцінюються майже у 588 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття. Найбільші потреби припадають на транспорт, енергетику, житло, торгівлю та промисловість, а також сільське господарство.

Для інвестора це означає появу потенційно масштабного ринку, де попит на капітал формуватиметься роками. Водночас високі потреби у фінансуванні не означають автоматично високої дохідності: конкретний проєкт все одно потрібно оцінювати за ризиками, фінансовою моделлю та можливістю захисту інвестицій.

Енергетика, виробництво та агро: де можуть з'явитися найбільші можливості

Одним із найбільш перспективних напрямів залишається енергетика. Масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури створюють потребу не лише у відновленні старих потужностей, а й у створенні більш децентралізованої та стійкої енергосистеми.

Великі можливості можуть виникнути також у виробництві, агросекторі, логістиці та цифровій економіці. Саме ці напрямки входять до переліку пріоритетів Ukraine Investment Framework – інструменту ЄС, який покликаний залучати державний і приватний капітал до відновлення та модернізації України.

За даними Єврокомісії, Ukraine Investment Framework має потенціал мобілізувати до 40 мільярдів євро інвестицій у відновлення, реконструкцію та модернізацію України. Механізм передбачає використання гарантій, інвестиційних грантів, технічної допомоги та фінансових інструментів, щоб зменшувати ризики для приватного капіталу.

У березні 2026 року ЄС також схвалив пакет із восьми інвестиційних програм на 1,5 мільярда євро, які мають сприяти залученню до 3,4 мільярда євро нових інвестицій. Серед пріоритетів – енергетика, сільське господарство, транспортна інфраструктура, малий бізнес, стратегічні галузі та технології подвійного призначення.

Важливим елементом для повернення приватного капіталу є страхування воєнних і політичних ризиків. У червні 2026 року Світовий банк повідомляв, що MIGA з початку повномасштабної війни вже видала 948 мільйонів доларів політичного ризикового страхування для інвестицій в Україні, зокрема понад 600 мільйонів доларів нових гарантій.

Це може мати принципове значення для інвесторів: якщо частину ризиків можна передати міжнародним фінансовим інституціям, українські проєкти стають привабливішими для приватного капіталу.

Водночас для українського інвестора перспективи ринку не означають, що вкладати кошти можна без оцінки ризиків. Під час воєнного стану ключовими залишаються диверсифікація, вибір секторів із реальним попитом, оцінка ліквідності та горизонт інвестування.

У довгостроковій перспективі потенціал українського ринку значною мірою залежатиме від безпекової ситуації, темпів відбудови, реформ та інтеграції з ЄС. EBRD прямо пов'язує прискорення економічного зростання у 2027 році з можливим припиненням бойових дій і початком масштабної реконструкції.

Отже, український інвестиційний ринок зараз поєднує високі ризики та значний потенціал. Для консервативного інвестора війна означає необхідність особливо ретельно оцінювати кожен актив, тоді як для довгострокового капіталу можуть відкриватися можливості у відновленні інфраструктури, енергетиці, виробництві, агробізнесі та технологіях.