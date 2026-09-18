Які є головні інвестиційні можливості в Україні у 2026 році

Український інвестор у 2026 році має доступ до кількох класів активів – від державних облігацій і банківських депозитів до нерухомості, бізнесу та окремих іноземних фінансових інструментів. Вибір конкретного варіанта залежить від суми, строку інвестування, бажаної ліквідності та готовності приймати ризики.

ОВДП, депозити та фінансові інструменти

Одним із доступних для українців способів інвестування залишаються облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Їх випускає Міністерство фінансів для залучення коштів до державного бюджету, а придбати цінні папери можна, зокрема, через банки – первинні дилери та інші передбачені канали.

ОВДП можуть бути гривневими або номінованими в іноземній валюті. Для інвестора важливо дивитися не лише на заявлену дохідність, а й на строк погашення, валюту облігації та умови її придбання.

На фінансовому ринку також залишаються банківські депозити. Це інструмент, за якого вкладник передає банку кошти на визначений строк і отримує процентний дохід відповідно до умов договору. У 2026 році окремі банки пропонують гривневі вклади зі ставками понад 15% річних, хоча конкретна дохідність залежить від банку, строку та умов депозиту. Наприклад, актуальні пропозиції окремих фінустанов демонструють ставки до 16–17,5% річних.

Ще один напрям – інвестиції у фондові ринки через брокерів. Українці можуть отримувати доступ до акцій та ETF іноземних компаній через відповідних фінансових посередників, однак тут необхідно враховувати валютні, ринкові та регуляторні ризики. Крім того, доступність конкретних операцій залежить від чинних валютних обмежень та правил роботи брокера.

Окремий клас активів – золото та інші дорогоцінні метали. Інвестор може розглядати їх як спосіб диверсифікації заощаджень, проте дохідність таких вкладень залежить від зміни світових цін, валютного курсу та витрат на купівлю й продаж.

Таким чином, фінансові інструменти дають змогу почати інвестування без необхідності купувати фізичний актив або безпосередньо займатися управлінням бізнесом. Водночас кожен із них має власні умови, строки, комісії та ризики, які варто враховувати до вкладення коштів.

Нерухомість, бізнес та інвестиції у відновлення України

Для інвесторів із більшим капіталом окремим напрямом залишається нерухомість. Йдеться не лише про купівлю квартири для подальшої оренди, а й про комерційні приміщення, земельні ділянки, об'єкти на ранніх етапах будівництва та спеціалізовані інструменти, пов'язані з нерухомістю.

Ринок житла в Україні продовжує відновлюватися, хоча ситуація суттєво відрізняється залежно від регіону. Європейська Бізнес Асоціація відзначала відновлення попиту на житло та окремі можливості для інвестицій у секторі, зокрема в Київському регіоні.

Інший напрям – інвестиції безпосередньо в бізнес. Це може бути придбання частки в компанії, фінансування малого або середнього бізнесу, участь у стартапах чи вкладення у корпоративні облігації. Потенційно такі інвестиції можуть приносити вищий дохід, однак разом із цим зростає ризик втрати частини або всього вкладеного капіталу.

Окрему нішу становлять аграрні проєкти та земля. Український агросектор залишається одним із ключових сегментів економіки, а інвестиційні можливості можуть бути пов'язані з орендою чи придбанням сільськогосподарської землі, аграрним виробництвом, переробкою та інфраструктурою.

Ще один напрям, який пов'язаний із довгостроковими змінами в Україні, – інвестиції у відновлення та інфраструктуру. Держава та міжнародні партнери розглядають проєкти у сфері енергетики, виробництва, логістики, будівництва та інших галузях як частину майбутньої реконструкції країни. Окремі інвестиційні проєкти вже представлені на державних та спеціалізованих інвестиційних платформах.

Інвестор також може звернути увагу на приватизацію державного майна. Фонд державного майна проводить електронні аукціони з продажу об'єктів малої приватизації, до яких належать, зокрема, окремі підприємства, нерухомість, незавершене будівництво та інше майно. Об'єкти малої приватизації вартістю до 250 мільйонів гривень продаються через електронну торгову систему.

При цьому для таких інвестицій особливо важливо самостійно оцінювати фінансовий стан об'єкта, перспективи його використання, юридичні ризики, потребу в додатковому фінансуванні та потенційну ліквідність.

Отже, інвестиційні можливості в Україні охоплюють як відносно прості фінансові інструменти – ОВДП і депозити, – так і активи, що потребують значно більшої суми та залученості, зокрема нерухомість, бізнес, аграрні проєкти та приватизацію. Формування портфеля з різних класів активів може допомогти розподілити ризики, однак конкретна структура вкладень має відповідати фінансовим цілям та горизонту інвестора.

До речі, облігації можуть стати одним із найпростіших способів зробити перші кроки у світі інвестицій без необхідності купувати акції чи нерухомість. Для українців одним із найдоступніших варіантів є державні та військові облігації, придбати які можна через банки, брокерів або застосунок Дія.