Нерухомість як інвестиція: як українцям почати заробляти на житлі у 2026 році

Інвестиції в нерухомість в Україні залишаються одним зі способів зберегти капітал і отримувати регулярний дохід від оренди. Водночас у 2026 році потенційному інвестору важливо враховувати не лише ціну квартири, а й безпекові ризики, витрати, податки, ліквідність та попит у конкретній локації.

З чого почати інвестування в нерухомість

Перший крок для майбутнього інвестора – визначити мету купівлі: нерухомість можна придбати для довгострокової оренди, подобової здачі, подальшого перепродажу після ремонту або як актив, який потенційно може зрости в ціні на довгому горизонті. В Україні у 2026 році ринок залишається дуже неоднорідним – за даними Держстату, у II кварталі 2026 року ціни на житло зросли на 19,6% у річному вимірі та на 3,8% порівняно з попереднім кварталом.

Водночас Національний банк наголошує, що на активність ринку продовжують суттєво впливати безпекові ризики, міграція та обмежена пропозиція нового житла. Тому вибір міста та конкретного району має не менше значення, ніж сама квартира. Для орендної інвестиції варто оцінювати близькість до транспортних вузлів, робочих і навчальних центрів, лікарень, торгової інфраструктури та інших об'єктів, які стабільно генерують попит на житло.

Важливо! Окремо потрібно визначити бюджет. Не варто рахувати лише ціну квартири: до початкових витрат можуть додатися ремонт, меблі, техніка, оформлення угоди, комісія посередникам, страхування та резерв на непередбачені витрати. Перед купівлею варто порахувати валову та чисту дохідність. Наприклад, якщо квартира коштує 2 мільйони гривень, а оренда приносить 15 тисяч гривень на місяць, річний валовий дохід становитиме 180 тисяч гривень, або близько 9% від вартості житла. Але це ще не означає, що інвестор реально отримає 9%: з доходу потрібно врахувати податки, періоди простою, ремонт, комунальні витрати, обслуговування та інші видатки.

Для фізичної особи, яка здає нерухомість в оренду у 2026 році, ставка ПДФО становить 18%, а військового збору – 5%. Тобто без урахування інших витрат податкове навантаження на орендний дохід становить 23%.

Саме тому перед купівлею варто скласти просту фінансову модель: скільки коштує об'єкт, скільки він може приносити щомісяця, скільки місяців на рік реально буде зданий, які будуть витрати та який залишиться чистий дохід.

Як вибрати об'єкт і не втратити гроші

Для початківця важливо не гнатися за максимальною потенційною дохідністю, а зрозуміти, наскільки легко буде здавати або продати конкретний об'єкт. Дешева квартира у локації зі слабким попитом може виявитися менш привабливою інвестицією, ніж дорожче житло в районі з постійним потоком орендарів.

Один із варіантів – придбання готової квартири на вторинному ринку. Її перевага для інвестора полягає в тому, що можна оцінити стан будинку, район, сусідів, інфраструктуру та реальні ціни оренди. Інший шлях – купівля житла на первинному ринку, зокрема на ранній стадії будівництва, але тут потенційна різниця в ціні супроводжується додатковими ризиками, пов'язаними з девелопером та термінами реалізації проєкту.

Ще один варіант – нерухомість під ремонт. Інвестор купує об'єкт за нижчою ціною, вкладає кошти у відновлення і надалі здає його дорожче або продає. Проте така стратегія потребує досвіду: перевищення кошторису ремонту або затримка робіт можуть суттєво зменшити очікуваний фінансовий результат.

У 2026 році особливу увагу потрібно приділяти безпековому фактору. НБУ у своєму звіті про фінансову стабільність зазначав, що саме високі безпекові ризики стримують купівлю житла, зокрема для інвестиційних цілей. Тому оцінювати варто не просто місто, а конкретну локацію та її перспективи для оренди й перепродажу.

Не менш важлива юридична перевірка. Перед укладанням угоди потрібно перевірити право власності, можливі обтяження, історію переходу прав та документи на об'єкт. Інформацію про зареєстровані речові права та обтяження можна отримати з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зокрема через портал "Дія". Мін'юст також рекомендує перед придбанням нерухомості на вторинному ринку отримувати актуальну інформацію з Державного реєстру прав, а за потреби – деталізовані відомості про історію прав на об'єкт.

Пам'ятайте! Для початківця найбільш важливо не купувати квартиру лише через переконання, що "нерухомість завжди дорожчає". Результат такої інвестиції формується з кількох складових: ціни придбання, орендного доходу, витрат на утримання, податків, зміни вартості самого об'єкта та можливості швидко знайти покупця або орендаря. Тому перед угодою варто порівняти щонайменше кілька об'єктів, порахувати їхню чисту дохідність, перевірити юридичну історію та залишити фінансовий резерв. Такий підхід дозволяє оцінювати нерухомість саме як інвестиційний актив, а не просто як квартиру.

Раніше ми писали про те, що український інвестор у 2026 році має доступ до кількох класів активів – від державних облігацій і банківських депозитів до нерухомості, бізнесу та окремих іноземних фінансових інструментів. Вибір конкретного варіанта залежить від суми, строку інвестування, бажаної ліквідності та готовності приймати ризики.