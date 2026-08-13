Штучний інтелект, технології та перспективні стартапи

Одним із головних напрямів інвестицій Джеффа Безоса останніми роками стали технологічні стартапи. Через свою інвестиційну структуру Bezos Expeditions він вкладає кошти у компанії на різних етапах розвитку, приділяючи особливу увагу технологіям, які можуть сформувати нові ринки.

На офіційному сайті Bezos Expeditions серед вибраних інвестицій зараз представлені, зокрема, Airbnb, Anduril, Perplexity, Stack Overflow, Uber, Workday, Remitly, Skild AI, Physical Intelligence, Figure, Generalist AI, Contextual AI та Collaborative Robotics.

Помітну частину цього переліку становлять компанії, пов'язані зі штучним інтелектом та автоматизацією. Серед них – Perplexity, яка розвиває пошуковий продукт на основі ШІ, а також Physical Intelligence, Figure, Skild AI, Generalist AI та Contextual AI.

За даними Family Wealth Report, у 2026 році Bezos Expeditions стала одним із найактивніших сімейних офісів за кількістю прямих інвестицій у приватні компанії: на середину року йшлося про вісім таких вкладень, причому значна частина припадала саме на ШІ-стартапи.

Водночас портфель Безоса не обмежується штучним інтелектом. У ньому є компанії з фінансового сектору, охорони здоров'я, робототехніки, програмного забезпечення та інших технологічних напрямів.

Окремо варто виділити Anduril – компанію, яка розробляє технології для оборонного сектору. Також Bezos Expeditions інвестувала у Grail, що працює над технологіями виявлення раку, та HistoSonics, яка розробляє медичні технології.

Таким чином, стратегія Безоса полягає не в тому, щоб робити ставку лише на один сектор. Він розподіляє вкладення між різними технологічними напрямами, але значна частина нових інвестицій пов'язана з компаніями, які можуть отримати вигоду від розвитку штучного інтелекту, автоматизації та нових технологій.

Космос, медіа та нерухомість

Інший ключовий напрям для Безоса – космос. Його компанія Blue Origin, заснована у 2000 році, розробляє ракети та космічні технології. Сам Безос називав роботу над Blue Origin однією з найважливіших справ у своєму житті.

На відміну від венчурних інвестицій, це довгостроковий проєкт, у який мільярдер вкладає власні кошти. За даними The Washington Post, Безос свого часу говорив, що успіх Amazon дозволив йому спрямовувати на Blue Origin близько 1 мільярда доларів на рік.

Ще один великий актив Безоса – The Washington Post. У 2013 році він придбав видання за 250 мільйонів доларів через Nash Holdings, свою особисту інвестиційну структуру, а не через Amazon.

Значні кошти мільярдер також вкладає у нерухомість. За оцінкою MarketWatch, його американський портфель нерухомості у 2026 році оцінювався приблизно у 500 мільйонів доларів і включав об'єкти у Флориді, Нью-Йорку, Вашингтоні, Каліфорнії, на Гаваях та в інших регіонах.

Окремо у 2026 році з'явилася інформація про можливу інвестицію Безоса у Liverpool FC. За даними The Wall Street Journal, він входить до групи інвесторів, яка наближається до угоди щодо міноритарної частки футбольного клубу. Потенційна угода оцінює Liverpool приблизно у 8 мільярдів доларів, хоча на момент публікації остаточного закриття угоди ще не було.

Отже, інвестиційна стратегія Безоса охоплює одразу кілька великих напрямів: ШІ та технологічні стартапи, космос, медіа, медицину, оборонні технології та нерухомість. При цьому офіційний список Bezos Expeditions показує, що мільярдер дедалі більше цікавиться компаніями, здатними стати лідерами нових технологічних ринків.

До речі, Білл Гейтс теж уже давно не обмежується інвестиціями у Microsoft, хоча саме ця компанія зробила його одним із найбагатших людей світу. Сьогодні його портфель охоплює залізниці, сільське господарство, енергетику, промисловість і навіть мережі готелів.