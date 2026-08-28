ОВДП і депозити – простий старт для інвестора

Одним із найзрозуміліших варіантів для початківців в Україні є облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), розповідають на сайті Мінфіну України. Це цінні папери, за якими держава залучає кошти, а інвестор отримує дохід відповідно до умов конкретного випуску.

Придбати ОВДП можна через банки або ліцензованих брокерів, а військові облігації також доступні у застосунку "Дія". Номінальна вартість однієї облігації становить 1 000 гривень, 1 000 доларів або 1 000 євро.

Для розуміння актуальної ситуації: за результатами аукціону 25 серпня 2026 року гривневі ОВДП із терміном до погашення один рік мали ставку 15,17%, дворічні – 15,63%, а папери з терміном близько 3,6 року – 16,47%. Водночас дохідність конкретного випуску залежить від строку, умов розміщення та ціни придбання.

Популярність цього інструменту серед українців продовжує зростати. Станом на 1 липня 2026 року портфель ОВДП у власності фізичних осіб становив близько 150 мільярдів гривень, що на 59% більше, ніж роком раніше.

Ще один варіант для людини, яка лише формує свій інвестиційний портфель, – банківський депозит. Він простіший за більшість ринкових інструментів, оскільки вкладник заздалегідь знає умови нарахування відсотків. Однак перед відкриттям депозиту варто порівняти дохідність, строк, можливість дострокового зняття коштів та умови конкретного банку.

Важливо також пам'ятати про інфляцію. Номінальний дохід від депозиту чи облігацій не завжди означає таке саме реальне зростання купівельної спроможності грошей.

Акції, фонди та інші інструменти: коли варто йти далі

Після того як людина сформувала фінансову "подушку" та розібралася з більш консервативними інструментами, можна розглядати акції та фонди. Їхня головна перевага – потенційно вища дохідність у довгостроковій перспективі, але разом із цим зростає і ризик втратити частину вкладених коштів.

Для новачка часто логічніше не намагатися вгадати, яка окрема компанія зросте найбільше, а розглядати диверсифіковані інструменти, зокрема фонди, які інвестують одразу в багато компаній. Водночас доступ до іноземних активів для українських резидентів залежить від чинних валютних обмежень НБУ, тому перед переказом коштів за кордон потрібно перевіряти актуальні правила. НБУ зазначає, що на більшість транскордонних переказів фізичних осіб із України діють обмеження, хоча передбачені окремі винятки.

Інвестиційний портфель також можна доповнювати іншими активами – наприклад, банківськими металами, нерухомістю або корпоративними облігаціями. Проте для першої інвестиції важливіше не максимізувати потенційний прибуток, а зрозуміти, як саме працює інструмент і що може призвести до втрати грошей.

Особливо обережним варто бути з пропозиціями, де обіцяють гарантований надвисокий прибуток. НКЦПФР попереджає, що серед ознак сумнівних інвестиційних проєктів можуть бути надмірно високі гарантовані доходи, відсутність необхідних дозволів і ліцензій, агресивна реклама та непрозора інформація про компанію.

Перед інвестуванням через фінансового посередника варто перевірити його статус у реєстрах НКЦПФР. Комісія веде, зокрема, реєстр професійних учасників ринків капіталу та інші офіційні реєстри, де можна перевірити інформацію про відповідні компанії.

Таким чином, для новачка в Україні не обов'язково одразу шукати складні або ризикові активи. Найпростішим підходом може бути поступове формування портфеля: спочатку резерв коштів, далі – зрозумілі інструменти на кшталт ОВДП чи депозитів, а вже після набуття досвіду – більш ризикові активи та диверсифіковані фонди.