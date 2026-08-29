Акції та облігації можуть стати основою портфеля

Для довгострокового інвестора одним із базових інструментів залишаються акції, зокрема через широкі біржові фонди (ETF), які дають можливість одразу інвестувати в десятки або сотні компаній. Такий підхід знижує залежність результату від окремої компанії та відповідає принципу диверсифікації. Investor.gov наголошує, що розподіл коштів між різними класами активів може допомогти зменшити ризик портфеля.

Коли ціни зростають із блискавичною швидкістю, питання заощаджень постає особливо гостро. Інвестиційна компанія S1 REIT знає, як зберегти та примножити ваші накопичення завдяки вкладенням у дохідну нерухомість. Інвестувати можна від 1000 гривень, а свій перший дохід ви можете отримати вже з першого місяця.

У 2026 році водночас варто враховувати, що оцінки американських акцій залишаються підвищеними. Vanguard зазначає, що станом на березень 2026 року американські акції, зокрема великі компанії, залишалися дорогими за історичними мірками. Тому для довгострокового портфеля може мати сенс не робити ставку виключно на один ринок або сектор, а розподіляти капітал між регіонами та стилями інвестування.

Окрему роль можуть відігравати облігації. Після періоду дуже низьких ставок прибутковість якісних боргових інструментів зросла, що зробило їх цікавішими як джерело регулярного доходу та стабілізатор портфеля.

У своєму прогнозі Vanguard очікує, що високоякісні облігації протягом наступного десятиліття можуть забезпечувати близько 4% середньорічної дохідності. BlackRock також вказує, що вищі прибутковості підтримують привабливість інструментів із фіксованою дохідністю, хоча інвесторам варто уважно підходити до вибору країн, секторів і строків погашення.

Таким чином, для людини, яка інвестує на багато років, логічною основою може бути комбінація диверсифікованих акцій та облігацій. Їхня пропорція залежить від фінансової мети, строку інвестування та готовності переживати тимчасове падіння вартості активів.

Золото, альтернативні активи та інвестиції в майбутнє

Ще одним елементом довгострокового портфеля може бути золото. Його зазвичай розглядають не як головне джерело зростання капіталу, а як потенційний захисний актив на випадок високої інфляції, геополітичних потрясінь або проблем на фінансових ринках.

Водночас у 2026 році інвесторам варто звернути увагу й на альтернативні активи та інфраструктуру. BlackRock у своєму глобальному прогнозі наголошує на можливостях, пов'язаних із довгостроковими темами зростання, інфраструктурою та диверсифікацією джерел доходу.

Окрема довгострокова тема – штучний інтелект та інфраструктура навколо нього. Інвестиції у дата-центри, енергетику, напівпровідники та цифрову інфраструктуру можуть отримувати підтримку від масштабного попиту на обчислювальні потужності. Водночас це не означає, що варто вкладати всі гроші в окремі технологічні акції: високі оцінки частини сектору вже створюють додатковий ризик.

Для довгострокового інвестора також важливо регулярно інвестувати, а не намагатися вгадати ідеальний момент для входу. Горизонт у 5–10 років дозволяє пережити короткострокові просідання, тоді як систематичні внески допомагають не залежати від однієї точки входу.

Тому умовний довгостроковий портфель у 2026 році може складатися з кількох частин: широких фондових ETF як джерела потенційного зростання, облігацій для стабільності та доходу, а також невеликої частки захисних або альтернативних активів. Точний розподіл залежить від конкретної людини – її доходів, фінансової подушки, цілей та готовності до ризику.

Головний принцип залишається незмінним: диверсифікація важливіша за спробу знайти один «ідеальний» актив. Investor.gov прямо зазначає, що правильний розподіл активів залежить від інвестиційного горизонту та толерантності до ризику.

Водночас варто пам'ятати: жоден із цих інструментів не гарантує прибутку, а минула дохідність не є гарантією майбутньої. Перед інвестуванням важливо оцінити власні фінансові цілі, ризики, комісії та податкові наслідки.

До речі, раніше ми писали, що початківцю не обов'язково одразу купувати акції чи ризикувати заощадженнями заради високого прибутку. У 2026 році в Україні є кілька зрозумілих інструментів, з яких можна почати формувати власний інвестиційний портфель.