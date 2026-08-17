Майже мільярд доларів на SpaceX: хто з європейських банків повірив у Маска

Італійський банк Intesa Sanpaolo виявився великим інвестором SpaceX Ілона Маска, вклавши в акції космічної компанії майже 1 мільярд доларів. Частка SpaceX стала найбільшою окремою інвестицією банку в американські акції.

Італійський банк вклав майже мільярд доларів у SpaceX

Найбільший банк Італії Intesa Sanpaolo володів акціями SpaceX на суму близько 966 мільйонів доларів станом на 30 червня 2026 року. Про це свідчить звітність банку, подана до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), повідомляє Reuters.

На кінець другого кварталу Intesa Sanpaolo мав майже 5,66 мільйона акцій SpaceX. Космічна компанія Ілона Маска провела первинне публічне розміщення акцій у червні, після чого її ринкова капіталізація нині становить близько 1,9 трильйона доларів.

Інвестиція в SpaceX стала найбільшою окремою позицією Intesa Sanpaolo серед його американських акцій. Частка в компанії Маска становила приблизно 33% від усього портфеля американських акцій банку, загальна вартість якого оцінювалася у 2,92 мільярда доларів.

Таким чином, кожен третій долар із портфеля американських акцій Intesa Sanpaolo припадав саме на SpaceX. Це свідчить про значну концентрацію банку на компанії Маска та його ставку на перспективи космічного й супутникового бізнесу.

SpaceX поєднує кілька напрямів, серед яких запуск ракет, супутникові технології та супутниковий інтернет. Саме масштаб бізнесу та очікування подальшого зростання могли зробити компанію привабливою для великих інституційних інвесторів.

Для Intesa Sanpaolo вкладення у SpaceX стало особливо помітним кроком на американському ринку. Водночас варто враховувати, що наведена сума відображає вартість пакета станом на кінець червня, а ринкова оцінка акцій SpaceX може змінюватися.

Тим часом дрібні інвестори вперше після виходу SpaceX на біржу стали чистими продавцями акцій компанії Ілона Маска. Така зміна настроїв відбулася на тлі падіння котирувань та появи нових акцій на ринку.