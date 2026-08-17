Итальянский банк вложил почти миллиард долларов в SpaceX

Крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo владел акциями SpaceX на сумму около 966 миллионов долларов по состоянию на 30 июня 2026 года. Об этом свидетельствует отчетность банка, поданная в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает Reuters.

На конец второго квартала Intesa Sanpaolo владел почти 5,66 миллионами акций SpaceX. Космическая компания Илона Маска провела первичное публичное размещение акций в июне, после чего ее рыночная капитализация в настоящее время составляет около 1,9 триллиона долларов.

Инвестиция в SpaceX стала крупнейшей отдельной позицией Intesa Sanpaolo среди его американских акций. Доля в компании Маска составляла примерно 33% от всего портфеля американских акций банка, общая стоимость которого оценивалась в 2,92 миллиарда долларов.

Таким образом, каждый третий доллар из портфеля американских акций Intesa Sanpaolo приходился именно на SpaceX. Это свидетельствует о значительной концентрации банка на компании Маска и его ставке на перспективы космического и спутникового бизнеса.

SpaceX объединяет несколько направлений, среди которых запуск ракет, спутниковые технологии и спутниковый интернет. Именно масштаб бизнеса и ожидания дальнейшего роста могли сделать компанию привлекательной для больших институциональных инвесторов.

Для Intesa Sanpaolo инвестиции в SpaceX стали особенно заметным шагом на американском рынке. В то же время стоит учитывать, что указанная сумма отражает стоимость пакета по состоянию на конец июня, а рыночная оценка акций SpaceX может меняться.

Между тем мелкие инвесторы впервые после выхода SpaceX на биржу стали чистыми продавцами акций компании Илона Маска. Так изменились настроения, на фоне падения котировок и появления новых акций на рынке.