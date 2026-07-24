Чому світові фондові ринки опинилися під тиском

Світові біржі завершують тиждень переважно в "червоній зоні", повідомляє Reuters. Головною причиною стали побоювання інвесторів щодо прискорення інфляції, які посилилися через різке подорожчання енергоносіїв та загострення ситуації на Близькому Сході.

Індекс MSCI All World прямує до другого поспіль тижневого зниження. Значний тиск також відчуває технологічний сектор. Інвестори дедалі частіше ставлять під сумнів ефективність багатомільярдних вкладень у розвиток штучного інтелекту, оскільки поки що вони не забезпечують очікуваного фінансового ефекту.

Аналітик Pictet Asset Management Шаніель Рамджі зазначив, що зростання цін на енергоносії вже почало впливати на всі класи активів.

"Долар зміцнюється вже кілька днів, що свідчить про наростання ризиків. Високі ціни на енергоносії вже почали впливати на взаємозв'язок між різними класами активів", – пояснив експерт.

Додатковим фактором невизначеності стали нові імпортні мита США щодо десятків торговельних партнерів, які також можуть посилити інфляційний тиск у світовій економіці.

Як змінилися очікування інвесторів

На тлі нових ризиків інвестори почали активніше переглядати прогнози щодо монетарної політики найбільших центральних банків. Ринки вже оцінюють приблизно у 33% імовірність підвищення ставки Федеральною резервною системою США вже найближчим часом, тоді як ще тиждень тому такий сценарій вважався малоймовірним.

Одночасно прибутковість довгострокових американських державних облігацій піднялася до найвищих рівнів більш ніж за півтора року, а прибутковість 30-річних паперів наблизилася до максимуму з 2007 року. Це підтримало курс долара, який продовжив зміцнюватися щодо більшості світових валют.

Найбільші втрати серед фондових майданчиків зафіксували азійські біржі. Японський індекс Nikkei знизився майже на 3%, південнокорейський KOSPI втратив понад 5%, а гонконзький Hang Seng також завершив торги в мінусі. На думку аналітиків, найближчими тижнями настрої інвесторів значною мірою залежатимуть від рішень центральних банків та фінансових результатів найбільших технологічних компаній світу.

Тим часом ф'ючерси на американські фондові індекси зростають на тлі надій на деескалацію конфлікту на Близькому Сході та очікування фінансових результатів технологічних гігантів. Особливу увагу інвестори приділяють компаніям, які визначають подальші перспективи буму штучного інтелекту.