Ринки завмерли перед рішенням ФРС США: чому інвестори знову бояться підвищення ставок

Інвестори уважно стежать за майбутнім засіданням Федеральної резервної системи США, яке може стати одним із найнепередбачуваніших за останні роки. Загострення ситуації на Близькому Сході, коливання цін на нафту та нові торговельні мита посилили побоювання щодо інфляції.

Чому ринки очікують жорсткішої політики ФРС

Трейдери входять у новий тиждень із приблизно 33-відсотковою оцінкою ймовірності того, що Федеральна резервна система США вже в середу підвищить базову процентну ставку на 0,25 відсоткового пункту, повідомляє Bloomberg. Такі очікування сформувалися на тлі різкого зростання волатильності на нафтовому ринку та підвищених інфляційних ризиків.

Хоча після призупинення США військової кампанії проти Ірану дохідність 10-річних американських державних облігацій дещо знизилася, вона залишається поблизу максимальних значень із січня 2025 року. Водночас доларовий індекс після минулотижневого зміцнення дещо послабився.

Додаткової невизначеності додає зміна підходу голови ФРС Кевіна Ворша, який відмовився від традиційної практики завчасно сигналізувати ринкам про майбутні рішення щодо ставок. Це зробило поточне засідання одним із найбільш непередбачуваних за останні роки.

Економісти, опитані Bloomberg, переважно очікують, що регулятор збереже ставку без змін. Однак фінансові ринки вже повністю закладають у ціни підвищення ставки до жовтня.

Що підсилює інфляційні ризики

На думку аналітиків, ситуація на Близькому Сході залишається ключовим фактором, який впливає на очікування щодо монетарної політики США. Коливання нафтових котирувань можуть знову прискорити інфляцію, що змусить ФРС діяти жорсткіше.

Додатковий тиск створюють нові імпортні мита, запроваджені адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо більшості ключових торговельних партнерів. На ринку побоюються, що такі заходи можуть призвести до нового витка зростання цін.

Головний інвестиційний директор із глобального ринку облігацій American Century Investments Чарльз Тан зазначив: "Історія з інфляцією ще не завершилася, тому прибутковість облігацій продовжує зростати. Коли Ворш мовчить, ринок облігацій починає кричати".

У самій ФРС також немає єдиної позиції. Частина керівників вважає, що стійкий ринок праці дозволяє зосередитися на боротьбі з інфляцією, тоді як інші пропонують дочекатися нових макроекономічних даних перед ухваленням рішення щодо подальшого підвищення вартості запозичень.

Тим часом світові фондові ринки прямують до тижневих втрат на тлі зростання інфляційних ризиків і геополітичної напруги. Інвестори дедалі більше побоюються нових підвищень процентних ставок провідними центральними банками.