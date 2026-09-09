Google інвестує 13 мільярдів євро у Фінляндію: рекордне розширення ШІ в Європі

Американський технологічний гігант Google оголосив про свій найбільший інвестиційний проєкт у Європі вартістю щонайменше 13 мільярдів євро для розбудови інфраструктури штучного інтелекту у Фінляндії. Проєкт передбачає будівництво трьох нових дата-центрів і розширення наявного комплексу в місті Хаміна протягом наступних двох років.

Рекордні інвестиції допоможуть подолати безробіття

Як повідомляє видання Bloomberg з посиланням на офіційну заяву компанії, новий інфраструктурний ривок стане частиною масштабної стратегії материнської структури Alphabet із розширення обчислювальних потужностей для штучного інтелекту.

Для реалізації цієї мети технологічний гігант із Кремнієвої долини ще у липні підвищив прогноз власних капітальних видатків до 205 мільярдів доларів на поточний рік у гонці з конкурентами за лідерство у сфері ШІ.

Для самої Фінляндії ці інвестиції стануть потужним поштовхом для відновлення економіки. Наразі країна потерпає від слабкого внутрішнього попиту, припинення торгівлі з Росією та наслідків бюджетної економії, а рівень безробіття тут перевищив 10%, що є найвищим показником у Європейському Союзі.

За оцінками компанії, проєкт створить понад 37 тисяч робочих місць по всій країні на етапі будівництва, з яких приблизно 16 тисяч припаде безпосередньо на будівельну галузь.

Після завершення робіт об'єкти щороку підтримуватимуть близько 7 тисяч робочих місць, включаючи постачальників та місцеву сферу послуг.

Google пишається тим, що поглиблює свої корені у Фінляндії завдяки найбільшій поодинокій інвестиції компанії в Європі,

– Рут Порат, головна інвестиційна директорка Google.

Нові дата-центри зведуть на півночі країни

Нові об'єкти збудують у північних громадах Каяані, Мухос та Ваала, де компанія раніше вже придбала землі під потенційний розвиток. Локації обрали через доступність потужної енергомережі та близькість до джерел екологічно чистої енергії.

Оператор системи передачі електроенергії Fingrid підтвердив, що підключення до ключових вузлів мережі забезпечить ефективну роботу всього комплексу.

Ці локації у сильних вузлах мережі допомагають усій електроенергетичній системі та забезпечують рентабельний розвиток мережі,

– Аста Сіхвонен-Пункка, генеральна директорка Fingrid.

Для забезпечення об'єктів енергією Google також укладає нові угоди про купівлю вітрової електроенергії та встановлює батарейну систему потужністю 94 мегавати у Каяані для балансування мережі. Дата-центри також матимуть системи утилізації тепла для місцевих потреб.

Зв'язок і мережеву інфраструктуру для нових центрів даних забезпечуватимуть фінські телекомунікаційні компанії Elisa та Nokia.

Тим часом тайванський бізнес готує додаткові 20 мільярдів доларів інвестицій у розширення виробничих потужностей у США через стрімке зростання попиту на розробки штучного інтелекту. Це розширення відбудеться на додачу до вже запланованих масштабних проектів провідного чипмейкера TSMC.