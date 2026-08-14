Goldman Sachs готує грандіозну угоду Nvidia на 500 мільярдів доларів: куди підуть гроші

Nvidia запускає масштабну фінансову ініціативу на понад 500 мільярдів доларів для розвитку інфраструктури штучного інтелекту, а Goldman Sachs уже шукає потенційних інвесторів для участі в угоді. До фінансування можуть долучитися банки, страховики, керуючі активами та приватні кредитні фонди.

Goldman Sachs збирає гроші для AI-інфраструктури Nvidia

Goldman Sachs веде переговори з потенційними інвесторами щодо участі у фінансовій ініціативі Nvidia обсягом 500 мільярдів доларів, повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Очікується, що основу пулу інвесторів становитимуть американські страхові компанії, компанії з управління активами та банки. Водночас керуючі активами можуть залишити за собою значну частину фінансування.

Nvidia 10 серпня оголосила про партнерство із шістьма великими фінансовими установами, серед яких Goldman Sachs. Їхня спільна мета – залучити понад 500 мільярдів доларів приватного капіталу для розвитку обчислювальних потужностей та іншої інфраструктури, необхідної для роботи систем штучного інтелекту.

Goldman Sachs може брати участь у фінансуванні через підрозділ з управління активами, надаючи молодший капітал та приватне кредитування. Інвестиційний банк також може допомагати розміщувати боргові зобов'язання серед приватних кредитних фондів, а згодом – на публічних ринках.

За словами джерел Reuters, Goldman Sachs уже проводив переговори щодо можливих структур угоди з банками, страховиками, керуючими активами та компаніями, що спеціалізуються на приватному кредитуванні.

Для банку це також результат багаторічних відносин із Nvidia. Goldman Sachs консультував виробника чипів щодо низки угод і технологічних фінансових операцій, а в червні був одним із головних андеррайтерів облігацій Nvidia на 25 мільярдів доларів.

Чому Nvidia залучає сотні мільярдів доларів

Масштаб проєкту пояснюється стрімким зростанням потреби у потужностях для штучного інтелекту. Великі технологічні компанії активно будують дата-центри, купують чипи та інше обладнання, щоб забезпечити роботу AI-сервісів.

За оцінкою аналітиків Goldman Sachs Research, лише чотири найбільші гіпермасштабні технологічні компанії планують витратити понад 5 трильйонів доларів до 2030 року на технології та дата-центри.

Тому приватний капітал може стати дедалі важливішим джерелом фінансування AI-інфраструктури. Nvidia фактично намагається створити новий ринок активів, забезпечених обчислювальними потужностями штучного інтелекту.

Структура запропонованого фінансування відрізняється від деяких попередніх угод у сфері AI, які значною мірою спиралися на гарантії виробників обладнання. У випадку Nvidia основне навантаження має припадати на консорціум фінансових установ, а не безпосередньо на баланс виробника чипів.

Водночас генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що компанія може за необхідності гарантувати до 125 мільярдів доларів, або близько 25% потенційних угод.

Мета такої конструкції – зробити фінансування AI-обчислень більш схожим на традиційні цінні папери, забезпечені активами. Це потенційно може знизити вартість залучення коштів та відкрити ринок для ширшого кола інституційних інвесторів.

Сама Nvidia зараз оцінюється приблизно у 5,2 трильйона доларів, що робить її найдорожчою публічною компанією США. Масштаб нової фінансової ініціативи показує, наскільки величезними стають потреби індустрії штучного інтелекту в капіталі.

Раніше ми говорили, що штучний інтелект може отримати новий потужний фінансовий імпульс після масштабної угоди Nvidia з найбільшими інвестиційними компаніями. Компанія планує за допомогою шести фінансових гігантів залучити понад 500 мільярдів доларів приватного капіталу для розвитку AI-інфраструктури.