Що таке Nasdaq і як формується індекс

Nasdaq – це одна з найбільших фондових бірж у світі, а також назва низки біржових індексів, найвідомішим серед яких є Nasdaq Composite, повідомляє ITstatti. Він відображає динаміку понад 3 000 акцій, що торгуються на біржі Nasdaq, тому вважається одним із ключових показників стану американського фондового ринку.

Індекс має ринково-капіталізаційне зважування. Це означає, що найбільший вплив на його зміну мають компанії з найвищою ринковою вартістю. Саме тому суттєві коливання акцій таких корпорацій, як Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta чи Tesla, можуть помітно впливати на значення Nasdaq.

Через високу концентрацію технологічних компаній Nasdaq часто називають головним індикатором стану технологічного сектору США. Водночас до індексу входять також компанії з галузей охорони здоров'я, споживчих товарів, промисловості, фінансів та телекомунікацій.

Чому інвестори стежать за Nasdaq

Для інвесторів Nasdaq є одним із найважливіших орієнтирів під час оцінки настроїв на ринку. Якщо індекс активно зростає, це зазвичай свідчить про високий попит на акції компаній, які розвивають інноваційні технології, штучний інтелект, хмарні сервіси та цифрові продукти.

Крім того, Nasdaq широко використовується як базовий індекс для біржових фондів (ETF), інвестиційних фондів і похідних фінансових інструментів. Завдяки цьому інвестори можуть вкладати кошти не в окремі компанії, а фактично в цілий кошик акцій, диверсифікуючи свої ризики.

Водночас висока частка технологічного сектору робить Nasdaq більш волатильним порівняно з іншими популярними американськими індексами, такими як S&P 500 чи Dow Jones Industrial Average. Саме тому в періоди економічної невизначеності або зростання процентних ставок він може демонструвати як стрімкі підйоми, так і відчутні падіння. Для довгострокових інвесторів Nasdaq залишається одним із головних індикаторів розвитку світових технологій та інноваційного бізнесу.

До речі, коли говорять про стан американської економіки чи фондового ринку, одним із перших згадують саме S&P 500. Цей показник давно став одним із ключових орієнтирів для інвесторів у всьому світі, адже відображає динаміку найбільших компаній США.