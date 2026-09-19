Як отримувати великий пасивний дохід: навіщо потрібна диверсифікація активів

Високий пасивний дохід не обов'язково означає пошук одного активу з максимальною дохідністю, адже разом із потенційним прибутком зростає і ризик. Значно стійкішим підходом є диверсифікація, коли гроші розподіляють між кількома активами та джерелами доходу.

Чому диверсифікація важлива для пасивного доходу

Диверсифікація означає розподіл капіталу між різними активами таким чином, щоб падіння вартості або дохідності одного з них не поставило під загрозу весь портфель. Investor.gov пояснює, що розподіл активів залежить від горизонту інвестування та готовності людини приймати ризик, а диверсифікація допомагає зменшити загальний ризик портфеля.

Для людини, яка хоче отримувати пасивний дохід, це особливо важливо. Якщо весь капітал вкладений, наприклад, лише в одну квартиру, інвестор залежить від одного джерела орендного доходу. Якщо нерухомість простоює, потребує дорогого ремонту або орендар затримує оплату, весь грошовий потік може зникнути.

Натомість портфель можна розподілити між кількома класами активів. Наприклад, частину коштів можна спрямувати в ОВДП, частину – на депозит або інші консервативні інструменти, ще частину – в акції чи ETF, а за достатнього капіталу розглянути нерухомість.

Такий підхід дозволяє поєднати активи з різними характеристиками. Одні можуть генерувати регулярний процентний дохід, інші – приносити орендні платежі, а треті мають потенціал зростання вартості самого капіталу.

Водночас диверсифікація не гарантує відсутності збитків. Якщо падає весь ринок або погіршується економічна ситуація, різні активи можуть одночасно втрачати вартість, однак правильно сформований портфель може зменшити залежність інвестора від одного конкретного ризику.

Саме тому перед формуванням портфеля варто визначити, яку суму людина хоче отримувати щомісяця, на який строк інвестує гроші та яку втрату капіталу готова витримати.

Як розподілити активи для стабільнішого доходу

Універсальної пропорції для всіх інвесторів не існує. За підходом Investor.gov, структура портфеля має залежати від інвестиційного горизонту та ризик-профілю конкретної людини. Чим коротший строк, тим менше сенсу робити ставку на високоризикові активи з нестабільною ціною.

Умовний портфель для отримання пасивного доходу можна побудувати за принципом кількох "кошиків". Наприклад, консервативну частину капіталу можна тримати в державних облігаціях та депозитах, частину – в активах із потенціалом довгострокового зростання, а ще одну частину – у нерухомості чи інших інструментах, здатних генерувати регулярний грошовий потік.

В Україні одним із варіантів для такої стратегії є ОВДП. За результатами аукціону 8 вересня 2026 року дохідність окремих гривневих облігацій становила 15,16% та 16,09% річних залежно від строку до погашення. Дані про актуальні розміщення та ставки публікує Міністерство фінансів України.

Ще одним елементом портфеля можуть бути банківські депозити. За даними НБУ, у другому кварталі 2026 року гривневі кошти фізичних осіб у банках зросли на 7,1% за квартал, а строкові гривневі депозити – на 4,1%. Регулятор також повідомляв, що з початку 2026 року вкладення населення у строкові гривневі депозити збільшилися майже на 10%.

Для довгострокового портфеля можна розглядати акції та ETF. Їхня перевага полягає не лише у можливих дивідендах, а й у потенційному зростанні вартості активів. Водночас ці інструменти значно сильніше залежать від ситуації на фондовому ринку, тому вкладати в них кошти, які можуть знадобитися найближчим часом, ризиковано.

Нерухомість також може стати джерелом регулярного доходу через оренду. Проте тут необхідно враховувати високу початкову суму інвестицій, витрати на ремонт і утримання, ризик простою об'єкта та залежність від місцевого ринку.

Ключовий принцип полягає в тому, щоб не намагатися отримати максимальну дохідність від кожної частини портфеля окремо. Натомість варто створити комбінацію активів, у якій одні забезпечують відносно передбачуваний грошовий потік, інші захищають капітал або додають потенціал зростання.

Періодично структуру портфеля також варто переглядати. Якщо один актив суттєво зріс і почав займати надто велику частку капіталу, інвестор може провести ребалансування – повернути співвідношення активів до заздалегідь визначених орієнтирів. Investor.gov зазначає, що ребалансування є одним зі способів підтримувати бажаний рівень ризику портфеля.

Таким чином, великий пасивний дохід – це не обов'язково результат однієї надприбуткової інвестиції. Значно стійкішим підходом може бути поступове формування диверсифікованого портфеля, де різні активи виконують різні функції та створюють кілька джерел потенційного доходу.

До речі, у 2026 році українці мають кілька варіантів для збереження та примноження заощаджень, однак одним із найбільш доступних залишається інвестування в державні облігації. Військові ОВДП дозволяють одночасно отримувати дохід та спрямовувати кошти на фінансування потреб державного бюджету.