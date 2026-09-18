Після зміни облікової ставки: що буде з депозитами наприкінці вересня

Упродовж наступного тижня – 21 – 27 вересня – депозитний ринок, найімовірніше, рухатиметься в межах уже сформованого осіннього тренду. Це означає, що банки дедалі активніше конкуруватимуть за строкові гривневі кошти населення.

Що буде з депозитами з 21 по 27 вересня

Водночас нові ставки, бонусні надбавки та спеціальні умови поступово закріплюватимуться в реальних пропозиціях, про що повідомив директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Якщо перша половина вересня була періодом переходу від очікувань до практичних змін, то наприкінці місяця вже можна говорити про повноцінний старт "високого сезону". Водночас конкуренція "за клієнта" залишатиметься вибірковою: одні фінустанови робитимуть ставку на депозити терміном 3 – 6 місяців, інші пропонуватимуть бонуси за "нові гроші", дистанційне відкриття вкладу чи пролонгацію.

Додаткового значення гривневим заощадженням надає чинна економічна ситуація. Нова хвиля атак створює ризики для енергетики, логістики, виробництва та ритейлу. Крім того, додаткові витрати бізнесу з певним часовим лагом можуть переходити у вартість товарів і послуг.

Тобто інфляційний фактор восени залишатиметься одним із головних ризиків для заощаджень. Саме тому депозит дедалі частіше варто розглядати не лише як спосіб отримати процентний дохід, а і як один з ефективних інструментів збереження купівельної спроможності гривні,

– пояснив Дмитро Замотаєв.

Але за відносно стриманої курсової динаміки висока депозитна ставка може бути достатньо вагомою альтернативою простому накопиченню готівкової валюти, особливо якщо її купувати в періоди ситуативно підвищеного попиту та за завищеним курсом.

На цьому тлі додатковим орієнтиром для депозитного ринку стає монетарне рішення Національного банку, яке було оголошене 17 вересня. І навіть підвищення облікової ставки до 16% саме по собі ще не означатиме автоматичного нового зростання ставок за депозитами.

Середні ставки за гривневими вкладами залежно від терміну розміщення коштів, найімовірніше, перебуватимуть у межах 13,5 – 15% річних, тоді як найбільш привабливі акційні, бонусні та спеціальні пропозиції можуть сягати 17 – 17,5%

Водночас вкладникові варто враховувати, що максимальна дохідність дедалі частіше залежатиме від додаткових умов:

строку депозиту;

розміщення нових коштів;

автоматичної пролонгації;

відкриття вкладу через мобільний застосунок.

Тому порівнювати варто не лише номінальну ставку, а й усю "конструкцію" депозитних програм – від можливості поповнення, дострокового повернення коштів, порядок виплати відсотків та до умов продовження депозиту,

– зазначив Замотаєв.

Окремим фактором стає можливість відкриття вкладу у мобільному застосунку. Наразі можливість відкрити депозит, поповнити його чи проконтролювати нарахування відсотків через смартфон для багатьох клієнтів стала елементом фінансової безпеки та безперервного доступу до банківських послуг.

Саме тому банки можуть і надалі стимулювати дистанційне відкриття вкладів, пропонуючи через застосунки додаткову ставку, спрощені умови пролонгації або окремі акційні продукти.

А для клієнта дедалі важливішим ставатиме те, наскільки швидко та безпечно можна керувати коштами без необхідності відвідувати відділення.

Однак експерт наголосив: в умовах воєнної невизначеності навряд чи варто спрямовувати у строкові депозити всі вільні кошти.

Доцільніше залишати певний ліквідний резерв на непередбачувані витрати, а строки вкладів підбирати відповідно до власних фінансових планів,

– надав пораду банкір.

Тобто головним принципом має залишатися баланс між такими чинниками:

дохідністю; доступністю коштів; особистою фінансовою безпекою.

Таким чином, упродовж 21 – 27 вересня депозитний ринок залишатиметься одним із найдинамічніших сегментів банківської конкуренції.

Осінні ставки вже стали реальністю, а головна боротьба за вкладника дедалі більше відбуватиметься не лише у площині відсотків, а й навколо бонусів, цифрової зручності та гнучкості продуктів,

– повідомив Замотаєв.

Крім того, депозити стають не просто способом заробити на вільних коштах, а одним із доступних механізмів збереження гривневих заощаджень. І саме тому наприкінці вересня конкуренція банків, найімовірніше, лише посилюватиметься.

Нагадаємо, що у четвер, 17 вересня, НБУ дійсно підвищив облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту. Таким чином, наразі воа становить 16%.