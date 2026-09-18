Что будет с депозитами с 21 по 27 сентября

В то же время новые ставки, бонусные надбавки и специальные условия будут постепенно закрепляться в реальных предложениях, что сообщил директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Канала.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Если первая половина сентября была периодом перехода от ожиданий к практическим изменениям, то в конце месяца уже можно говорить о полноценном старте "высокого сезона". В то же время конкуренция "за клиента" будет оставаться избирательной: одни финучреждения будут делать ставку на депозиты сроком от 3 до 6 месяцев, другие – предлагать бонусы за "новые деньги", дистанционное открытие вклада или пролонгацию.

Дополнительную значимость гривневым сбережениям придает сложившаяся экономическая ситуация. Новая волна атак создает риски для энергетики, логистики, производства и ритейла. Кроме того, дополнительные расходы бизнеса с определенным временным лагом могут переходить в стоимость товаров и услуг.

То есть инфляционный фактор осенью останется одним из главных рисков для сбережений. Именно поэтому депозит все чаще стоит рассматривать не только как способ получить процентный доход, но и как один из эффективных инструментов сохранения покупательной способности гривны,

– пояснил Дмитрий Замотаев.

Но при относительно сдержанной курсовой динамике высокая депозитная ставка может стать достаточно весомой альтернативой простому накоплению наличной валюты, особенно если ее покупать в периоды ситуативно повышенного спроса и по завышенному курсу.

На этом фоне дополнительным ориентиром для депозитного рынка становится монетарное решение Национального банка, объявленное 17 сентября. И даже повышение учетной ставки до 16% само по себе еще не будет означать автоматического нового роста ставок по депозитам.

Средние ставки по гривневым вкладам в зависимости от срока размещения средств, скорее всего, будут находиться в пределах 13,5–15% годовых, тогда как наиболее привлекательные акционные, бонусные и специальные предложения могут достигать 17 – 17,5%

В то же время вкладчику следует учитывать, что максимальная доходность будет все чаще зависеть от дополнительных условий:

срока депозита;

размещения новых средств;

автоматической пролонгации;

открытия вклада через мобильное приложение.

Поэтому сравнивать следует не только номинальную ставку, но и всю "конструкцию" депозитных программ – от возможности пополнения, досрочного возврата средств, порядка выплаты процентов до условий продления депозита,

– отметил Замотаев.

Отдельным фактором становится возможность открытия вклада в мобильном приложении. В настоящее время возможность открыть депозит, пополнить его или проконтролировать начисление процентов через смартфон для многих клиентов стала элементом финансовой безопасности и непрерывного доступа к банковским услугам.

Именно поэтому банки могут и в дальнейшем стимулировать дистанционное открытие вкладов, предлагая через приложения дополнительную ставку, упрощенные условия пролонгации или отдельные акционные продукты.

А для клиента будет становиться все важнее то, насколько быстро и безопасно можно управлять средствами без необходимости посещения отделения.

Однако эксперт подчеркнул: в условиях военной неопределенности вряд ли стоит направлять в срочные депозиты все свободные средства.

Целесообразнее оставлять определенный ликвидный резерв на непредвиденные расходы, а сроки вкладов подбирать в соответствии со своими финансовыми планами,

– посоветовал банкир.

То есть главным принципом должен оставаться баланс между следующими факторами:

доходностью; доступностью средств; личной финансовой безопасностью.

Таким образом, в период с 21 по 27 сентября депозитный рынок будет оставаться одним из самых динамичных сегментов банковской конкуренции.

Осенние ставки уже стали реальностью, а основная борьба за вкладчиков будет все больше разворачиваться не только в плоскости процентных ставок, но и вокруг бонусов, цифрового удобства и гибкости продуктов,

– сообщил Замотаев.

Кроме того, депозиты становятся не просто способом заработать на свободных средствах, а одним из доступных механизмов сохранения гривневых сбережений. И именно поэтому в конце сентября конкуренция между банками, скорее всего, будет только усиливаться.

Напомним, что в четверг, 17 сентября, НБУ действительно повысил учетную ставку на 0,5 процентного пункта. Таким образом, в настоящее время она составляет 16%.