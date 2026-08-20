Чому банки готуються активніше боротися за вкладників

Останній тиждень серпня може стати своєрідною підготовкою до нового етапу конкуренції банків за кошти населення. У коментарі 24 Каналу директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Дмитро Замотаєв розповів, що у період 24 – 30 серпня масового підвищення ставок за всіма гривневими депозитами очікувати не варто.

Водночас фінансові установи вже поступово входять у новий процентний цикл. Окремі банки можуть почати готувати спеціальні пропозиції, щоб активніше залучати строкові кошти населення у вересні.

Одним із ключових факторів залишаються рішення Національного банку України. Регулятор підвищив облікову ставку до 15,5 відсотків, а також змінив механізм розміщення тримісячних депозитних сертифікатів.

З 7 серпня такі сертифікати розміщуються через процентні тендери, які НБУ проводить раз на два тижні. При цьому можливості банків використовувати цей інструмент надалі залежать, зокрема, від їхньої активності у залученні строкових гривневих депозитів населення.

Дмитро Замотаєв директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Стимул боротися за вкладника нікуди не зникає, навпаки, поступово стає вагомішим.

За словами експерта, наприкінці серпня банки вже матимуть перший практичний досвід роботи за новими правилами. Це дозволить їм краще оцінити вартість ресурсів і вирішити, чи потрібно змінювати власні депозитні програми.

Тому останній тиждень серпня радше стане періодом підготовки нової цінової політики, тоді як помітніша боротьба за вкладника може розгорнутися вже у вересні.

Наскільки можуть зрости ставки за депозитами

Конкуренція між банками восени може відбуватися не лише за рахунок прямого підвищення процентних ставок. Фінустанови здатні активніше пропонувати бонуси новим клієнтам, підвищену дохідність за відкриття депозиту через мобільний застосунок або спеціальні акційні продукти.

"Конкуренція дедалі більше відбуватиметься не тільки за принципом "хто дасть більший відсоток", а й через зручність та гнучкість самого депозиту", – пояснює представник ГЛОБУС БАНКУ.

Безпосередньо протягом 24 – 30 серпня найбільш імовірним сценарієм є точкове збільшення ставок приблизно на 0,3 – 0,5 процентного пункта. Передусім це може стосуватися окремих строкових програм та пропозицій, спрямованих на залучення нових коштів.

Середня дохідність гривневих депозитів залежно від терміну може залишатися переважно в межах 13,5 – 15 відсотків річних. Водночас максимальні ставки за спеціальними пропозиціями можуть сягати 17 – 17,5 відсотків.

Найцікавіша боротьба, за прогнозом банкіра, у вересні може розгорнутися навколо депозитів терміном від трьох до дев'яти місяців. При цьому довший вклад не обов'язково матиме вищу ставку.

Причина полягає у вартості ресурсів для самого банку. Якщо фінустанова очікує, що нинішні високі ставки не зберігатимуться тривалий час, їй може бути невигідно фіксувати підвищену дохідність на цілий рік.

Натомість депозит на три або шість місяців дозволяє банку отримати необхідне строкове фінансування, не беручи на себе тривалі процентні зобов'язання. Тому восени ставки за вкладами на 3 – 6 місяців у деяких банках можуть бути не нижчими, а подекуди навіть вищими за дохідність річних депозитів.

Як вкладникам використати можливе зростання ставок

На тлі невизначеності із майбутньою динамікою ставок вкладникам може бути вигідно не розміщувати всі заощадження на один термін. Один із варіантів – використати так звану "депозитну драбину".

За такого підходу гроші розподіляють між кількома депозитами з різними строками. Наприклад, частину коштів можна розмістити на три місяці, іншу – на шість, а решту – на довший період.

Це дозволяє отримати одразу кілька переваг. Частина заощаджень звільниться раніше, тому вкладник зможе скористатися новими пропозиціями банків, якщо у вересні або жовтні конкуренція справді посилиться. Водночас решта коштів продовжуватиме приносити заздалегідь зафіксований дохід.

"Вкладникові не обов'язково намагатися знайти "вершину" депозитних ставок, значно практичнішим є збереження можливості скористатися подальшим посиленням конкуренції", – наголошує Дмитро Замотаєв.

Таким чином, 24 – 30 серпня депозитний ринок, найімовірніше, перебуватиме на "низькому старті" перед вересневим загостренням конкуренції. Масового стрибка ставок за один тиждень очікувати не варто, проте кількість точкових пропозицій із підвищеною дохідністю може поступово збільшуватися.

Для вкладників головною інтригою вересня стане не лише питання, наскільки банки підвищать ставки. Не менш важливо, за які саме кошти вони будуть готові платити більше – за залучення нових клієнтів, нових грошей чи депозитів певної строковості.