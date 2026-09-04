Депозити восени: банки готують нові ставки та бонуси для вкладників

Другий тиждень вересня може стати періодом помітного посилення конкуренції банків за гривневі кошти населення. Фінустанови можуть переглядати умови депозитів, пропонуючи вкладникам не лише вищі ставки, а й бонуси та спеціальні пропозиції.

Банки активніше конкуруватимуть за гривневі депозити

Упродовж 7–13 вересня депозитний ринок може поступово перейти до активнішої осінньої фази. У коментарі 24 Каналу директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Дмитро Замотаєв розповів, що якщо на початку місяця частина фінустанов лише спостерігатиме за діями конкурентів, то надалі оновлення депозитних пропозицій може охопити більше банків.

Водночас очікувати одночасного підвищення ставок усіма фінустановами не варто. Банки мають різні потреби в ресурсах, структуру пасивів та стратегії залучення коштів, тому одні можуть робити акцент на вкладах на 3–6 місяців, а інші – на довших строках або залученні саме нових грошей.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Саме тому протягом 7–13 вересня депозитний ринок, найімовірніше, виглядатиме досить строкато.

За словами фахівця, частина банків може вже працювати за переглянутими умовами, тоді як інші залишать базові ставки без змін, але запропонують додаткові бонуси, акційні надбавки чи спеціальні умови.

На активнішу конкуренцію за вкладника впливають і монетарні умови. НБУ у 2026 році зберігає увагу до гривневих інструментів, а ставки за строковими депозитами населення залишаються важливим каналом залучення банками ресурсів. У своїх оглядах Нацбанк також фіксував зростання ставок за гривневими строковими депозитами.

До 17,5% річних: на що можуть розраховувати вкладники

За оцінкою Дмитра Замотаєва, середні ставки за гривневими депозитами залежно від строку розміщення коштів у другому тижні вересня можуть залишатися в діапазоні 13,5–15% річних.

Водночас найпривабливіші спеціальні та акційні пропозиції можуть сягати 17–17,5% річних. При цьому максимальна ставка не обов'язково буде доступна для всіх клієнтів або на будь-який строк.

"Важливими елементами банківської боротьби за вкладника будуть бонуси за відкриття нового депозиту, підвищена ставка для нових клієнтів, спеціальна дохідність при оформленні вкладу через мобільний застосунок, а також гнучкіші умови поповнення чи виплати відсотків", – пояснює банкір.

Таким чином, банки можуть конкурувати не стільки за рахунок масштабного підвищення ставок за всією депозитною лінійкою, скільки завдяки точковим пропозиціям. Йдеться, зокрема, про бонуси для нових вкладників, підвищену дохідність для нових коштів або оформлення депозиту онлайн.

На думку Замотаєва, саме вибірковість стане однією з головних рис депозитного ринку найближчими тижнями. Фінустанови визначатимуть, за які кошти вони готові платити більше – за залучення нового клієнта, продовження чинного депозиту чи відкриття вкладу через мобільний застосунок.

Водночас масового стрибка ставок у другому тижні вересня банкір не очікує. Проте кількість банків, які коригуватимуть умови або запускатимуть нові пропозиції, може збільшуватися, що зробить вибір депозиту для вкладників більш варіативним.