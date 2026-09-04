Банки будут более активно конкурировать за гривневые депозиты

В период с 7 по 13 сентября депозитный рынок может постепенно перейти к более активной осенней фазе. В комментарии 24 Канала директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Дмитрий Замотаев рассказал, что если в начале месяца часть финучреждений будет лишь наблюдать за действиями конкурентов, то в дальнейшем обновление депозитных предложений может охватить больше банков.

В то же время ожидать одновременного повышения ставок всеми финансовыми учреждениями не стоит. Банки имеют разные потребности в ресурсах, структуру пассивов и стратегии привлечения средств, поэтому одни могут делать акцент на вкладах на 3–6 месяцев, а другие – на более длительных сроках или привлечении именно новых средств.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Именно поэтому в период с 7 по 13 сентября депозитный рынок, скорее всего, будет выглядеть довольно пестро.

По словам специалиста, часть банков может уже работать по пересмотренным условиям, тогда как другие оставят базовые ставки без изменений, но предложат дополнительные бонусы, акционные надбавки или специальные условия.

На более активную конкуренцию за вкладчиков влияют и монетарные условия. НБУ в 2026 году продолжает уделять внимание гривневым инструментам, а ставки по срочным депозитам населения остаются важным каналом привлечения банками ресурсов. В своих обзорах Нацбанк также фиксировал рост ставок по гривневым срочным депозитам.

До 17,5% годовых: что могут рассчитывать вкладчики

По оценке Дмитрия Замотаева, средние ставки по гривневым депозитам в зависимости от срока размещения средств во второй неделе сентября могут оставаться в диапазоне 13,5–15% годовых.

В то же время самые привлекательные специальные и акционные предложения могут достигать 17–17,5% годовых. При этом максимальная ставка не обязательно будет доступна для всех клиентов или на любой срок.

"Важными элементами банковской борьбы за вкладчиков станут бонусы за открытие нового депозита, повышенная ставка для новых клиентов, специальная доходность при оформлении вклада через мобильное приложение, а также более гибкие условия пополнения или выплаты процентов", – объясняет банкир.

Таким образом, банки могут конкурировать не столько за счет масштабного повышения ставок по всей депозитной линейке, сколько благодаря точечным предложениям. Речь идет, в частности, о бонусах для новых вкладчиков, повышенной доходности для новых средств или оформлении депозита онлайн.

По мнению Замотаева, именно избирательность станет одной из главных черт депозитного рынка в ближайшие недели. Финучреждения будут определять, за какие средства они готовы платить больше – за привлечение нового клиента, продление действующего депозита или открытие вклада через мобильное приложение.

В то же время массового скачка ставок во второй неделе сентября банкир не ожидает. Однако количество банков, которые будут корректировать условия или запускать новые предложения, может увеличиваться, что сделает выбор депозита для вкладчиков более разнообразным.